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Su Maria con Te: cosa c’è dietro que Rosario sul petto di Erling Haalan?

Agosto 5, 2026
scritto daRedazione

UNA SCELTA CHE FA PIù RUMORE DEL SUO GRIDO VICHINGO «Row!»

Dagli ultimi mondiali di calcio impazza sui social, e non solo, il grido dei vogatori “vichinghi” di Erling Haaland «Row!» con tanto di tamburi che spronano i tifosi ad unirsi al coro.

Ma c’è un gesto del campione norvegese che ha fatto ancora più rumore: in diversi scatti postati su Instagram in vacanza tra la Sardegna e la Costa Azzurra, indossa una coroncina del Rosario. A indagare su questa scelta dell’asso del calcio è Maria con te, settimanale mariano del gruppo Editoriale San Paolo, nel numero in edicola questa settimana.

Si tratta di un rosario povero ma con una effige della Vergine, le cui fattezze ricordano quelle della statua venerata nella Chiesa di Santa Maria a Bergen, non lontano da Bryne, la città in cui è cresciuto.

Non ha dato spiegazioni, ne ha unito ai post frasi ad effetto, ma ha sfoggiato più volte questo oggetto come per voler far riflettere senza tante parole.

Questo gesto, d’altronde, si collega a quello molto recente di acquistare insieme al padre – anche lui con un passato sui campi da gioco in squadre come Nottingham Forrest, Leeds United e Manchester City – un antico manoscritto sulla storia del cristianesimo nella sua Bryne, donato poi alla comunità.

Agosto 5, 2026
scritto daRedazione
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