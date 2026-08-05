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Gianfranco Zola cordinatore atrtivit’ giovanili Club Italia

Agosto 5, 2026
scritto daRedazione

Gianfranco Zola torna a vestire i colori della Nazionale, questa volta con un ruolo dedicato alla crescita dei nuovi talenti. L’ex fantasista azzurro è stato inserito nel Club Italia come coordinatore dei progetti delle attività giovanili, un incarico strategico per lo sviluppo del settore giovanile italiano.

La decisione è stata annunciata dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che ha spiegato come la scelta sia nata dalla volontà condivisa con Claudio Ranieri e con il presidente della Lega Pro Matteo Marani. Zola continuerà comunque a ricoprire anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, mantenendo il legame con il mondo del calcio professionistico.

Malagò ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata dall’ex campione italiano negli ultimi anni, evidenziando il suo impegno nel lavoro con i giovani e la sua capacità di trasmettere competenze e valori alle nuove generazioni. Proprio queste caratteristiche, secondo il presidente federale, rappresentano una base importante per costruire il futuro del movimento calcistico nazionale.

Nel nuovo incarico all’interno del Club Italia, Zola avrà il compito di contribuire alla progettazione e al coordinamento delle iniziative rivolte ai giovani calciatori, con l’obiettivo di individuare e accompagnare la crescita dei talenti più promettenti.

Dopo una carriera da protagonista con la maglia azzurra e nei principali club italiani e internazionali, Zola torna dunque al servizio della Federazione con una nuova sfida: mettere la propria esperienza al fianco dei giovani e contribuire alla formazione dei protagonisti del calcio italiano di domani.

Agosto 5, 2026
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