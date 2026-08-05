Lo Stadio del Nuoto di Taranto pronto a ospitarei Giochi del Mediterraneo 2026

Ferraro S.p.A. si prepara a consegnare l’opera che sarà teatro delle gare di nuoto. Completate le due vasche olimpiche, le tribune da 2.000 posti e tutti gli impianti funzionali.

Taranto, 5 agosto 2026 – Dopo mesi intensi, lo Stadio del Nuoto di Taranto è pronto ad accogliere atleti e spettatori. Ferraro S.p.A., a cui è stata affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto, si prepara a consegnare l’opera, in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, al via il 21 agosto.

Affacciato sul Mar Grande, lo Stadio del Nuoto ha oggi la sua fisionomia definitiva: una grande struttura dalle tonalità del blu – che si fonde con la linea dell’orizzonte – nuovo punto di riferimento nel paesaggio costiero tarantino.

A definirne la forte identità è la copertura: 3.800 metri quadrati, realizzati con 860 metri cubi di legno lamellare, 342 metri cubi di X-Lam e 11.500 chilogrammi di acciaio, ai quali si è ora aggiunto l’impianto fotovoltaico, capace di coniugare la produzione di energia pulita con il disegno architettonico dell’edificio.

Il cuore dell’impianto sono le due vasche olimpiche da 50 metri, una indoor e una outdoor. L’immagine della vasca esterna che, nel suo affaccio sul mare, è incorniciata tra le due alte aste in cima a cui si trovano le “crocette” che reggono i fari a ricordare gli alberi maestri delle barche, anticipa l’esperienza che vivranno atleti e pubblico in questo spazio. Nelle aree circostanti sono in corso gli ultimi interventi, che completeranno il collegamento tra la struttura, il litorale e il contesto urbano, mentre le tribune da 2.000 posti sono concluse.

Ad agosto lo Stadio del Nuoto ospiterà gli atleti di 26 nazioni provenienti da tre continenti per le competizioni. Terminata la manifestazione, l’impianto continuerà a vivere: resterà un patrimonio per la città, per le società sportive e per le nuove generazioni di atleti tarantini.

“Dopo il PalaRicciardi, prepararci a consegnare anche lo Stadio del Nuoto significa per noi raccogliere i frutti di un cammino, fatto di sfide tecniche complesse – dal vento della costa alla gestione di elementi strutturali fuori scala – che abbiamo affrontato e superato con grande soddisfazione grazie alle competenze delle nostre maestranze, dei nostri partner in un lavoro di squadra. Un’opera che unisce standard e normativi per ospitare prestazioni sportive di livello internazionale, attenzione alla sostenibilità ed estetica di cui siamo molto orgogliosi. Ringrazio ancora il Comitato Organizzatore per il sostegno dimostrato durante l’intero iter realizzativo, i partner tecnici e, in generale, tutto il team che ha curato con grande passione la progettazione esecutiva e l’ingegnerizzazione della struttura. Non vediamo l’ora di vedere questi spazi vivere l’energia dei Giochi”, ha dichiarato il Direttore Generale di Ferraro S.p.A., Angelo Ferraro.