Napoli in crescita: Politano e Lucca stendono l’Osasuna, secondo successo per Allegri

Il Napoli continua a mandare segnali incoraggianti nel precampionato e conquista la seconda vittoria consecutiva superando l’Osasuna per 2-1 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.
Dopo il successo contro la Carrarese, gli azzurri confermano i progressi della gestione Massimiliano Allegri, mostrando solidità e buone trame di gioco contro un avversario di livello.
L’allenatore livornese si affida inizialmente al 4-3-3 e riceve risposte positive soprattutto da Matteo Politano, autentico protagonista del primo tempo. L’esterno offensivo, dopo aver ispirato una buona occasione per Anguissa, sblocca il risultato al 27′ con uno splendido sinistro al volo su assist di Spinazzola. Poco più tardi sfiora anche la doppietta personale, colpendo la traversa direttamente su calcio di punizione.
Nella ripresa Allegri cambia volto alla squadra, inserendo diversi elementi dalla panchina. Tra questi Lorenzo Lucca, che lascia subito il segno: l’attaccante sfrutta al meglio un assist di Anguissa e firma il raddoppio con una precisa conclusione di destro dall’interno dell’area.
L’Osasuna prova a riaprire la partita al 60′, quando Budimir si conquista un calcio di rigore dopo un intervento di Obaretin. Dal dischetto il centravanti croato non sbaglia: Milinkovic-Savic intuisce la traiettoria, ma non riesce a evitare il gol del 2-1.
Nel finale il Napoli gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà e sfiora anche il terzo gol con Alisson Santos, protagonista di due interessanti occasioni. Per gli azzurri arrivano così indicazioni positive in vista del prossimo impegno estivo, in programma sabato 8 agosto contro il Celta Vigo, ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione.