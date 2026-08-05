Milan , Amorim:” con l’Inter test importante”

Ruben Amorim accoglie con moderato ottimismo il pareggio per 1-1 ottenuto dal Milan nel derby amichevole contro l’Inter disputato a Perth. Al termine dell’incontro, il tecnico rossonero ha ribadito che, in questa fase della preparazione, il risultato passa in secondo piano rispetto al percorso di crescita della squadra.

Secondo Amorim, il Milan ha interpretato bene l’inizio della gara, mettendo in difficoltà i nerazzurri grazie a un pressing alto e a un atteggiamento aggressivo. Con il trascorrere dei minuti, però, l’esperienza dell’Inter è emersa con decisione, permettendo agli avversari di trovare le giuste contromisure e di prendere il controllo del gioco tra la fine del primo tempo e l’avvio della ripresa.

L’allenatore portoghese ha comunque apprezzato la reazione dei suoi, capaci di ritrovare intensità e qualità nell’ultima parte del match. I venti minuti conclusivi, infatti, hanno rappresentato uno dei momenti migliori della prestazione rossonera e hanno confermato i progressi della squadra.

Per Amorim il derby australiano ha fornito indicazioni incoraggianti, ma il lavoro è ancora lungo. Il tecnico ritiene infatti fondamentale disputare altre amichevoli per aumentare il minutaggio dell’intera rosa, valutare tutti gli elementi a disposizione e arrivare nelle migliori condizioni ai primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione.