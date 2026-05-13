Internazionali d’Italia 2026, Roma sogna con Darderi: sfida da brividi contro Jodar nei quarti

L’azzurro torna in campo dopo l’impresa contro Zverev. In programma anche il doppio di Bolelli e Vavassori

La nona giornata degli Internazionali BNL d’Italia promette spettacolo sui campi del Foro Italico, dove il torneo entra nella fase decisiva con i quarti di finale dei tabelloni di singolare.

L’attenzione del pubblico italiano sarà tutta per Luciano Darderi, autentica sorpresa del torneo romano. L’azzurro affronterà questa sera, non prima delle 20:30 sul Campo Centrale, lo spagnolo Rafael Jodar in una sfida che vale l’accesso alle semifinali.

Per Darderi è già un torneo storico. Il tennista italo-argentino ha infatti raggiunto il miglior risultato della sua carriera in un Masters 1000 grazie alla straordinaria rimonta contro Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale. Una vittoria epica, conquistata annullando quattro match-point e ribaltando una partita che sembrava ormai persa.

Adesso però arriva un altro ostacolo durissimo. Jodar sta attraversando uno dei momenti migliori della sua stagione sulla terra battuta: successo a Marrakech, semifinale a Barcellona e quarti a Madrid, dove si è fermato soltanto contro Jannik Sinner.

Non solo singolare nel programma di giornata. Nel doppio maschile scenderanno in campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia composta da Andre Goransson ed Evan King.

Sul Campo Centrale spazio anche a grandi sfide internazionali, con il match femminile tra Jessica Pegula e Iga Świątek e quello tra Elina Svitolina ed Elena Rybakina.

Gli Internazionali entrano così nel loro momento più caldo, con Roma pronta a spingere Darderi verso un’altra notte da ricordare.

Il programma

Jessica Pegula vs Iga Świątek – ore 13:00

Casper Ruud vs Karen Khachanov – non prima delle 15:00

Elina Svitolina vs Elena Rybakina – non prima delle 19:00

Rafael Jodar vs Luciano Darderi – non prima delle 20:30