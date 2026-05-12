Darderi firma l’impresa a Roma: rimonta Zverev e vola ai quarti degli Internazionali

Serata da sogno per Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia 2026. L’azzurro conquista una vittoria clamorosa eliminando Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 dopo oltre due ore di battaglia alla Bnp Paribas Arena.

Un successo pesantissimo che spalanca a Darderi le porte dei quarti di finale del Masters 1000 romano.

L’avvio del match lascia però presagire tutt’altro finale. Zverev parte infatti in maniera devastante, domina gli scambi e vola rapidamente sul 5-0 approfittando di un Darderi contratto e poco preciso. Il tedesco non concede praticamente nulla al servizio e chiude il primo set con un netto 6-1, dando l’impressione di avere il totale controllo della partita.

Nel secondo parziale però cambia completamente l’inerzia del match. Darderi cresce punto dopo punto, spinto dal calore del pubblico romano, mentre Zverev inizia a perdere brillantezza e continuità. L’azzurro alza il livello dei colpi da fondo, difende meglio e trova finalmente fiducia nei momenti importanti.

Il set si decide così in un tie-break infinito e spettacolare. Qui emerge tutto il carattere dell’italiano: Darderi annulla ben quattro match point al tedesco e resiste alla pressione in uno dei momenti più intensi del torneo. Dopo oltre quindici minuti di lotta, l’azzurro sfrutta il secondo set point e trascina la sfida al terzo set.

Da quel momento la partita cambia definitivamente padrone. Zverev accusa il colpo dal punto di vista mentale e fisico, mentre Darderi entra in totale fiducia. Il terzo set è un autentico monologo dell’italiano, che strappa subito il servizio all’avversario e domina fino al clamoroso 6-0 finale tra l’entusiasmo del pubblico.

Per Darderi si tratta di una delle vittorie più importanti della carriera, ottenuta contro uno dei giocatori più forti del circuito in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, l’azzurro affronterà ora il giovane talento spagnolo Jodar, classe 2006 e altra sorpresa del torneo romano.