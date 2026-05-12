Sinner non si ferma più: Pellegrino ko a Roma, Jannik vola ai quarti e aggancia Djokovic

Jannik Sinner continua a dominare gli Internazionali d’Italia 2026 e manda un altro messaggio fortissimo al circuito. Sul Centrale del Foro Italico, il numero 1 del mondo supera con autorità Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2, 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 romano.

Per il campione altoatesino arriva così la 31ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, un traguardo che gli permette di eguagliare un record riuscito in passato soltanto a Novak Djokovic. Numeri impressionanti che confermano ancora una volta il dominio di Sinner sul circuito mondiale.

Il derby azzurro dura poco più di un’ora e mezza e vede Jannik prendere subito il controllo delle operazioni. Nel primo set Pellegrino paga inevitabilmente l’emozione del suo primo ottavo di finale in un Masters 1000: Sinner strappa due volte il servizio al pugliese e chiude rapidamente 6-2, lasciando pochissimo spazio all’avversario.

Nel secondo parziale però il tennista di Bisceglie cresce, gioca con maggiore coraggio e riesce anche a rendere il match più equilibrato. Pellegrino tiene bene lo scambio da fondo e prova a restare agganciato al numero uno del ranking, ma nel momento decisivo è ancora Sinner ad alzare il livello. Il break nel settimo game spezza definitivamente l’equilibrio e permette all’azzurro di archiviare la pratica sul 6-3.

Si chiude comunque tra gli applausi il torneo romano di Pellegrino, autentica sorpresa di questa edizione degli Internazionali. Il pugliese esce di scena ma con la consapevolezza di aver disputato il miglior torneo della sua carriera.

Per Sinner invece il cammino continua: nei quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Nikoloz Basilashvili. E visto il livello mostrato fin qui, fermarlo sembra sempre più complicato.