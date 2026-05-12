Internazionali d’Italia 2026, Roma sogna in azzurro: Sinner guida l’assalto italiano al Foro Italico

(Sergio Chiaretti) – Gli Internazionali d’Italia entrano nella fase decisiva al Foro Italico, con tanti big ancora in corsa e un’Italia protagonista come non accadeva da decenni.Nerlla foto , Flavio Cobolli , eliminato ieri dall’argentino Tirante.

Nel torneo maschile il grande favorito resta Jannik Sinner, numero uno del mondo, che ha travolto Alexei Popyrin conquistando gli ottavi di finale senza perdere terreno. L’altoatesino continua la sua corsa verso quello che sarebbe uno storico trionfo a Roma. Ancora in corsa anche Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria contro Cerundolo nonostante alcuni problemi fisici accusati durante il match. Agli ottavi lo attende una sfida molto complicata contro Casper Ruud.

La sorpresa azzurra del torneo è però Andrea Pellegrino. Il pugliese ha eliminato Frances Tiafoe con una prestazione straordinaria e ora si prepara al derby italiano contro Sinner negli ottavi di finale. Prosegue anche il cammino di Luciano Darderi, autore di una grande rimonta contro Tommy Paul. Il prossimo ostacolo sarà però uno dei più duri possibili: Alexander Zverev.

Tra le eliminazioni più pesanti spiccano quelle di Flavio Cobolli, battuto da Tirante, e di Matteo Arnaldi, sconfitto dal giovane spagnolo Rafael Jodar. Fuori anche Mattia Bellucci. Nel tabellone femminile continua il percorso di Iga Świątek, dominante contro Elisabetta Cocciaretto, mentre è già uscita di scena Jasmine Paolini, campionessa in carica eliminata da Elise Mertens. Clamorosa anche l’eliminazione della numero uno del mondo Aryna Sabalenka. L’edizione 2026 sta confermando il momento straordinario del tennis italiano: ben sette azzurri hanno raggiunto i sedicesimi di finale, un dato che non si vedeva dal 1972.