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Il Centrale tradisce Cobolli: Tirante lo spegne in due set agli Internazionali
Napoli, Conte:” mi disopiace per i ragazzi , volevano conquistare stasera la qualificazione Champions”
Bologna , Italiano:"sono contento per Rowe"

Napoli, Conte:” mi disopiace per i ragazzi , volevano conquistare stasera la qualificazione Champions”

Maggio 11, 2026
scritto daRedazione

Ai microfoni Dazn , Antonio Conte , dpopo la sconfitta interna del napoli 3-2 contro il Bologna

“L’inizio di partita? Quando vai a pressare devi andarci forte altrimenti fai più fatica, abbiano cercato di prendere il Bologna alto . Andare saotto 2-0 non è facile , e non è la prima volta che succede al Maradona , abbiamo provato a vincerla spingendo nel secondo tempo, poi è arrivata la beffa nel finale , che non abbiamo meritato. Ora concentriamoci con le ultime due partite per coinquistare la qualificazione Champions . Mi dispiace per i ragazzi che volevano qualificarsi questa sera”

Maggio 11, 2026
scritto daRedazione
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