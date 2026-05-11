Napoli, Conte:” mi disopiace per i ragazzi , volevano conquistare stasera la qualificazione Champions”

Ai microfoni Dazn , Antonio Conte , dpopo la sconfitta interna del napoli 3-2 contro il Bologna

“L’inizio di partita? Quando vai a pressare devi andarci forte altrimenti fai più fatica, abbiano cercato di prendere il Bologna alto . Andare saotto 2-0 non è facile , e non è la prima volta che succede al Maradona , abbiamo provato a vincerla spingendo nel secondo tempo, poi è arrivata la beffa nel finale , che non abbiamo meritato. Ora concentriamoci con le ultime due partite per coinquistare la qualificazione Champions . Mi dispiace per i ragazzi che volevano qualificarsi questa sera”