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Palladino esalta la Dea: “Atalanta magica, ora conta solo il presente”
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Palladino esalta la Dea: “Atalanta magica, ora conta solo il presente”

Maggio 11, 2026
scritto daRedazione

L’Atalanta esce da San Siro con una vittoria pesantissima contro il Milan e rilancia la propria corsa europea, confermando il grande momento di forma nel finale di stagione. Nel post partita, Raffaele Palladino si gode una prestazione di sostanza e compattezza, frutto di un gruppo sempre più solido.

“Grande risposta dopo una settimana complicata”

Il tecnico della Dea sottolinea prima di tutto lo spirito del gruppo, decisivo per espugnare uno stadio difficile come San Siro.

“Devo ringraziare i ragazzi, hanno fatto una grande partita”, ha dichiarato Palladino. “Nel primo tempo abbiamo difeso bene e concesso pochissimo. È la risposta di un grande gruppo che rema nella stessa direzione, soprattutto dopo una settimana particolare”.

Una vittoria che conferma la crescita mentale oltre che tecnica della squadra.

Carnesecchi simbolo della solidità

Tra i protagonisti anche Marco Carnesecchi, ancora una volta decisivo nei momenti chiave del match.

“C’è una grande magia con questi ragazzi”, ha spiegato il tecnico. “Non era scontato quello che stiamo facendo, e loro lo dimostrano in campo ogni settimana”.

“Una squadra ritrovata”

Palladino ha poi ripercorso il percorso della sua gestione, sottolineando il cambio di passo rispetto all’inizio della stagione.

“Ho trovato una squadra in difficoltà e demotivata. Oggi siamo settimi e in zona europea, e stiamo vivendo un buon momento anche in Champions. È il merito dei ragazzi che hanno sempre risposto”.

“Non penso al futuro, conta solo adesso”

Inevitabile il tema sul futuro, ma l’allenatore ha scelto di non alimentare speculazioni.

“Io voglio il bene dell’Atalanta. Non penso al mio futuro, penso solo al presente”.

Una linea chiara mentre la Dea si prepara alle ultime giornate di campionato con un obiettivo preciso: chiudere la stagione nel miglior modo possibile e continuare a sognare l’Europa.

Maggio 11, 2026
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