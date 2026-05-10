Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Lecce – Juventus 0-1 con lampo di Vlahovic Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Liga senza pause: Europa e salvezza ancora tutte da scrivere
Playoff Serie C – risultati primo turno nazionale
Musetti e Darderi illuminano Roma: doppio successo azzurro agli Internazionali d’Italia,. Arnaldi eliminato da Jodar

Playoff Serie C – risultati primo turno nazionale

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

Andata – domenica 10 maggio 2026

Campobasso-Potenza (20:00) 0-3

19’ rigore Felippe (P), 29’ D’Auria (P), 41’ Siatounis (P)

Casarano-Renate (20:00) 0-2

3’ Karlsson (R), 24’ Karlsson (R)

Pianese-Lecco (20:15) 1-1

23’ Kritta (L), 72’ Tirelli (P)

Cittadella-Ravenna (20:45) 2-2

36’ Vita (C), 45’+3’ Rabbi (C), 82’ Bani (R), 86’ rigore Fischnaller (R)

Casertana -Salernitana (21:00) 2-3

11’ Lescano (S), 30’ Ferrari (S), 55’ Ferraris (S), 71’ Proia (C), 83’ Butic (C)

Ritorno – mercoledì 13 maggio 2026

Lecco-Pianese (20:00)

Ravenna-Cittadella (20:00)

Renate-Casarano (20:00)

Salernitana-Casertana (20:45)

Potenza-Campobasso (21:00)

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Liga senza pause: Europa e salvezza ancora tutte da scrivere

Maggio 10, 2026
Articolo successivo

Musetti e Darderi illuminano Roma: doppio successo azzurro agli Internazionali d’Italia,. Arnaldi eliminato da Jodar

Maggio 10, 2026

Recommended for You

Playoff Serie C: il primo turno nazionale entra nel vivo

Serie C, playoff infuocati: il Casarano travolge il Cosenza, la Pianese firma l’impresa shock

Serie C al via: cala il sipario, si accendono i riflettori sui Playoff 2026

Serie C – Girone C , risultati 19a Giornata di ritorno , ultima di Campionato