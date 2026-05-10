Playoff Serie C – risultati primo turno nazionale

Andata – domenica 10 maggio 2026
Campobasso-Potenza (20:00) 0-3
19’ rigore Felippe (P), 29’ D’Auria (P), 41’ Siatounis (P)
Casarano-Renate (20:00) 0-2
3’ Karlsson (R), 24’ Karlsson (R)
Pianese-Lecco (20:15) 1-1
23’ Kritta (L), 72’ Tirelli (P)
Cittadella-Ravenna (20:45) 2-2
36’ Vita (C), 45’+3’ Rabbi (C), 82’ Bani (R), 86’ rigore Fischnaller (R)
Casertana -Salernitana (21:00) 2-3
11’ Lescano (S), 30’ Ferrari (S), 55’ Ferraris (S), 71’ Proia (C), 83’ Butic (C)
Ritorno – mercoledì 13 maggio 2026
Lecco-Pianese (20:00)
Ravenna-Cittadella (20:00)
Renate-Casarano (20:00)
Salernitana-Casertana (20:45)
Potenza-Campobasso (21:00)