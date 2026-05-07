Serie C, playoff infuocati: il Casarano travolge il Cosenza, la Pianese firma l’impresa shock

Serata da dentro o fuori nei playoff di Serie C e verdetti che fanno rumore: il secondo turno della Fase Girone regala goleade, ribaltoni e due eliminazioni che pesano come macigni. Su tutte, il tonfo del Cosenza e l’exploit della Pianese.

Cosenza travolto: il Casarano cala il pokerissimo al “Marulla”

È la notizia più clamorosa della giornata: il Casarano passeggia in casa del Cosenza con un pesantissimo 5-1, trasformando il “Marulla” in un teatro di incredulità.

Partenza shock, poi dominio assoluto degli ospiti che dilagano e chiudono la pratica senza appello. Il Cosenza saluta i playoff in modo fragoroso, mentre il Casarano continua la sua corsa verso la Fase Nazionale.

⚪ Pianese da sogno: eliminata la Juventus Next Gen

Impresa vera della Pianese, che espugna il campo della Juventus Next Gen con un secco 0-2.

Una vittoria costruita con ordine, intensità e cinismo: la Pianese scrive una pagina storica eliminando una delle squadre più attese del tabellone.

Le altre qualificate: equilibrio e sofferenza

Avanzano anche:

Cittadella, vittorioso di misura sul Lumezzane

Campobasso, salvato nel finale contro il Pineto

Casertana, che elimina il Crotone grazie al pareggio decisivo

Lecco, protagonista di una rimonta contro la Giana Erminio

Sorteggio all’orizzonte

Ora l’attenzione si sposta sul sorteggio del primo turno della Fase Nazionale, previsto negli studi di Sky Sport con ospite speciale. In campo entreranno anche le seconde classificate, rendendo il tabellone ancora più competitivo.

Le gare si giocheranno con andata e ritorno e, come da regolamento, le teste di serie avranno un vantaggio importante in caso di parità.

Un turno che cambia gli equilibri

Questo secondo turno dei playoff non ha solo definito le qualificate: ha ridisegnato le ambizioni. Il Casarano si candida a mina vagante, la Pianese diventa la favola della stagione, mentre il Cosenza esce tra lo shock generale.

La corsa alla Serie B entra ora nella sua fase più calda.

I risultati

Cittadella-Lumezzane 1-0 (22′ Rabbi)

Campobasso-Pineto 1-1 (38′ D’Andrea, 88′ Salines)

Juventus Next Gen-Pianese 0-2 (79′ Bertini, 90+2′ Colombo)

Cosenza-Casarano 1-5 (4′ Mazzocchi, 44′ Leonetti, 54′ Versienti, 73′ Grandolfo, 81′ Cerbone, 90+2′ Chiricò)

Casertana-Crotone 1-1 (8′ aut. Rocchi, 77′ Rocchi)

Lecco-Giana Erminio 2-1 (50′ Ferri, 62′ Battistini, 75′ Duca)

Il sorteggio e le teste di serie

Domani alle 12.30 negli studi di Sky Sport verrà effettuato il sorteggio del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, ospite l’ex azzurro Gianluca Zambrotta. La gara di andata si disputerà domenica 10 maggio e il ritorno mercoledì 13. Vediamo quali sono le teste di serie (che hanno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa e in caso di parità nei 180 minuti qualificazione al prossimo turno) e le squadre qualificate.

TESTE DI SERIE

Renate (3° girone A)

(3° girone A) Ravenna (3° girone B)

(3° girone B) Salernitana (3° girone C)

(3° girone C) Lecco (4° girone A – migliore quarta a qualificarsi)

(4° girone A – migliore quarta a qualificarsi) Potenza (10° girone C – vincitrice Coppa Italia Serie C)

NON TESTE DI SERIE

Cittadella (6° girone A)

(6° girone A) Campobasso (4° girone B)

(4° girone B) Pianese (6° girone B)

(6° girone B) Casertana (5° girone C)

(5° girone C) Casarano (8° girone C)

Le vincenti accederanno al secondo turno della Fase Nazionale, dove entreranno le seconde Ascoli, Brescia e Catania. La migliore piazzata tra le squadre qualificate diventerà automaticamente testa di serie. Il sorteggio è previsto per giovedì 14 maggio.