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Serie C - Girone A 19 ° Giornata di ritorno  , risultati ultima di Campionato
Serie C – Girone B , risultati 19a Giornata di ritorno ultima di Campionato
Serie C - Girone C , risultati 19a Giornata di ritorno , ultima di Campionato

Serie C – Girone B , risultati 19a Giornata di ritorno ultima di Campionato

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione
 19° Giornata di ritorno
RISULTATI
CAMPOBASSOASCOLI10
JUVENTUS N.BRA22
GUIDONIACARPI23
PONTEDERALIVORNO02
FORLIPERUGIA11
TERNANAPIANESE13
GUBBIOPINETO20
XRAVENNARiposa;00
V.PESAROSAMBEN.23
AREZZOTORRES31
CLASSIFICA
AREZZO( Promosso in serie B)80
ASCOLI77
RAVENNA73
CAMPOBASSO(-2)59
JUVENTUS53
PINETO50
PIANESE50
TERNANA(-5)48
GUBBIO48
V. PESARO46
LIVORNO43
FORLI40
CARPI40
GUIDONIA38
PERUGIA38
SAMBENEDETTESE37
TORRES36
BRA32
PONTEDERA (Retrocesso in D)20
RIMINI ( Esclusa dal campionato)0
Aprile 26, 2026
scritto daRedazione
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