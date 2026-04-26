Serie C – Girone B , risultati 19a Giornata di ritorno ultima di Campionato

| 19° Giornata di ritorno
|RISULTATI
|CAMPOBASSO
|ASCOLI
|1
|0
|JUVENTUS N.
|BRA
|2
|2
|GUIDONIA
|CARPI
|2
|3
|PONTEDERA
|LIVORNO
|0
|2
|FORLI
|PERUGIA
|1
|1
|TERNANA
|PIANESE
|1
|3
|GUBBIO
|PINETO
|2
|0
|X
|RAVENNA
|Riposa;
|0
|0
|V.PESARO
|SAMBEN.
|2
|3
|AREZZO
|TORRES
|3
|1
|CLASSIFICA
|AREZZO( Promosso in serie B)
|80
|ASCOLI
|77
|RAVENNA
|73
|CAMPOBASSO(-2)
|59
|JUVENTUS
|53
|PINETO
|50
|PIANESE
|50
|TERNANA(-5)
|48
|GUBBIO
|48
|V. PESARO
|46
|LIVORNO
|43
|FORLI
|40
|CARPI
|40
|GUIDONIA
|38
|PERUGIA
|38
|SAMBENEDETTESE
|37
|TORRES
|36
|BRA
|32
|PONTEDERA (Retrocesso in D)
|20
|RIMINI ( Esclusa dal campionato)
|0