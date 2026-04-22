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Trapani, è retrocessione in Serie D: il CONI respinge il ricorso, stagione compromessa

Aprile 22, 2026
scritto daRedazione

TRAPANI – Il verdetto è definitivo, almeno sul piano sportivo: il FC Trapani 1905 retrocede ufficialmente in Serie D. Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso presentato dalla società siciliana, confermando le penalizzazioni che hanno condannato i granata all’ultimo posto in classifica con una giornata d’anticipo.

Una decisione che pesa come un macigno sul club guidato da Valerio Antonini, che aveva tentato fino all’ultimo di riottenere i punti necessari per mantenere la categoria. Alla base della vicenda, la penalizzazione iniziale di 7 punti per il mancato versamento di contributi Inps e ritenute Irpef tra la fine del 2024 e l’estate del 2025. Una violazione considerata grave dagli organi di giustizia sportiva, aggravata dalla recidiva.

Nel corso della stagione, il conto delle sanzioni è diventato sempre più pesante, arrivando a un totale di 25 punti di penalizzazione. Un fardello che ha inciso in modo decisivo sulla classifica, facendo precipitare la squadra dal penultimo all’ultimo posto già a gennaio e rendendo quasi impossibile ogni tentativo di salvezza sul campo.

Nonostante la retrocessione ormai sancita, resta ancora un ultimo passaggio davanti alla Corte Federale d’Appello FIGC, chiamata a pronunciarsi su un’ulteriore penalizzazione di 5 punti. Un eventuale ribaltamento potrebbe riaprire uno spiraglio, ma le possibilità appaiono ridotte.

La strategia del club, però, non si esaurisce qui. La società è pronta a proseguire la battaglia nelle sedi competenti: l’8 maggio è attesa un’udienza davanti alla commissione tributaria, ultimo tentativo per ribaltare una vicenda che ha segnato profondamente l’annata sportiva.

Per Trapani si apre ora una fase di riflessione e ricostruzione. La retrocessione rappresenta un punto di ripartenza obbligato, mentre tifosi e società dovranno fare i conti con le conseguenze di una stagione segnata più dalle aule di tribunale che dal campo.

Aprile 22, 2026
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