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Seri C - Girone B , risultati e classifica 18a Giornata di ritorno
Serie C . Girone C , risultati e classifica 18a Giornata di ritorno
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Serie C . Girone C , risultati e classifica 18a Giornata di ritorno

Aprile 20, 2026
scritto daRedazione
   18° Giornata di ritorno
  19 APRILE ore 20.30
 RISULTATI
SORRENTOATALANTA U2311
SALERNITANAPICERNO21
GIUGLIANOBENEVENTO11
LATINACASERTANA20
SIRACUSACAVESE11
CASARANOCROTONE12
MONOPOLIFOGGIA10
CATANIAPOTANZA11
CERIGNOLAALTAMURA11
COSENZATRAPANI10

cLASSIFICA
BENEVENTO ( Promosso in serie B)81
CATANIA69
COSENZA66
SALERNITANA66
CASERTANA65
CROTONE61
MONOPOLI55
CASARANO53
CERIGNOLA53
POTENZA48
ATALANTA45
ALTAMURA44
CAVESE40
LATINA39
PICERNO39
SORRENTO38
GIUGLIANO36
FOGGIA27
SIRACUSA (-11)25
TRAPANI(-25)23
9 ° Giornata di ritorno 26  APRILE – ultima giornata
BENEVENTOCERIGNOLA 
ALTAMURACASARANO 
ATALANTA U23CATANIA 
CAVESECOSENZA 
CASERTANAGIUGLIANO 
CROTONELATINA 
POTENZAMONOPOLI 
FOGGIASALERNITANA 
TRAPANISIRACUSA 
PICERNOSORRENTO 
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