Serie C . Girone C , risultati e classifica 18a Giornata di ritorno

| 18° Giornata di ritorno
19 APRILE ore 20.30
|RISULTATI
|SORRENTO
|ATALANTA U23
|1
|1
|SALERNITANA
|PICERNO
|2
|1
|GIUGLIANO
|BENEVENTO
|1
|1
|LATINA
|CASERTANA
|2
|0
|SIRACUSA
|CAVESE
|1
|1
|CASARANO
|CROTONE
|1
|2
|MONOPOLI
|FOGGIA
|1
|0
|CATANIA
|POTANZA
|1
|1
|CERIGNOLA
|ALTAMURA
|1
|1
|COSENZA
|TRAPANI
|1
|0
|cLASSIFICA
|BENEVENTO ( Promosso in serie B)
|81
|CATANIA
|69
|COSENZA
|66
|SALERNITANA
|66
|CASERTANA
|65
|CROTONE
|61
|MONOPOLI
|55
|CASARANO
|53
|CERIGNOLA
|53
|POTENZA
|48
|ATALANTA
|45
|ALTAMURA
|44
|CAVESE
|40
|LATINA
|39
|PICERNO
|39
|SORRENTO
|38
|GIUGLIANO
|36
|FOGGIA
|27
|SIRACUSA (-11)
|25
|TRAPANI(-25)
|23
|9 ° Giornata di ritorno 26 APRILE – ultima giornata
|BENEVENTO
|CERIGNOLA
|ALTAMURA
|CASARANO
|ATALANTA U23
|CATANIA
|CAVESE
|COSENZA
|CASERTANA
|GIUGLIANO
|CROTONE
|LATINA
|POTENZA
|MONOPOLI
|FOGGIA
|SALERNITANA
|TRAPANI
|SIRACUSA
|PICERNO
|SORRENTO