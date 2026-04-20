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Bologna, Italiano sincero dopo il ko: “Juve più preparata. Bernardeschi? Errore mio”
Serie A – Juventus- Bologna 2-0

Serie A – Juventus- Bologna 2-0

Aprile 20, 2026
scritto daRedazione
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