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Serie C – Girone A, riosultati e classifica 18a Giornata di ritorno
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Serie C – Girone A, riosultati e classifica 18a Giornata di ritorno

Aprile 20, 2026
scritto daRedazione
18 ° Giornata di ritorno 
Domenica – 19  APRILE

RISULTATI
V.VERONAALCIONE11
PRO PATRIAARZIGNANO23
NOVARACITTADELLA01
U.BRESCIADOLOMITI20
GIANAINTER U2320
LECCOLUMEZZANE22
PRO VERCELLIOSPITALETTO10
VICENZAPERGOLETTESE00
TRENTORENATE33
ALBINOLEFFETRIESTINA30

CLASSIFICA

CLASSIFICA
VICENZA ( PROMOSSO IN SERIE B)86
BRESCIA66
LECCO64
TRENTO62
RENATE61
CITTADELLA59
LUMEZZANE53
ALCIONE52
ALBINOLEFFE50
ARZIGNANO50
GIANA49
INTER48
PRO VERCELLI46
OSPITALETTO45
NOVARA44
DOLOMITI39
PERGOLETTESE38
V.VERONA25
PRO PATRIA23
TRIESTINA (-23 )12
PROSSIMO TURNO     
       19 ° Giornata di ritorno 26 APRILE- ultima giornata
ALCIONEALBINOLEFFE 
CITTADELLAGIANA 
TRIESTINAVICENZA 
PERGOLETTESELECCO 
OSPITALETTONOVARA 
RENATEPRO PATRIA 
ARZIGNANOPRO VERCELLI 
DOLOMITITRENTO 
INTER U23U.BRESCIA 
LUMEZZANEV.VERONA 
Aprile 20, 2026
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