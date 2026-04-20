Serie C – Girone A, riosultati e classifica 18a Giornata di ritorno

|18 ° Giornata di ritorno
Domenica – 19 APRILE
|RISULTATI
|V.VERONA
|ALCIONE
|1
|1
|PRO PATRIA
|ARZIGNANO
|2
|3
|NOVARA
|CITTADELLA
|0
|1
|U.BRESCIA
|DOLOMITI
|2
|0
|GIANA
|INTER U23
|2
|0
|LECCO
|LUMEZZANE
|2
|2
|PRO VERCELLI
|OSPITALETTO
|1
|0
|VICENZA
|PERGOLETTESE
|0
|0
|TRENTO
|RENATE
|3
|3
|ALBINOLEFFE
|TRIESTINA
|3
|0
CLASSIFICA
|CLASSIFICA
|VICENZA ( PROMOSSO IN SERIE B)
|86
|BRESCIA
|66
|LECCO
|64
|TRENTO
|62
|RENATE
|61
|CITTADELLA
|59
|LUMEZZANE
|53
|ALCIONE
|52
|ALBINOLEFFE
|50
|ARZIGNANO
|50
|GIANA
|49
|INTER
|48
|PRO VERCELLI
|46
|OSPITALETTO
|45
|NOVARA
|44
|DOLOMITI
|39
|PERGOLETTESE
|38
|V.VERONA
|25
|PRO PATRIA
|23
|TRIESTINA (-23 )
|12
|PROSSIMO TURNO
19 ° Giornata di ritorno 26 APRILE- ultima giornata
|ALCIONE
|ALBINOLEFFE
|CITTADELLA
|GIANA
|TRIESTINA
|VICENZA
|PERGOLETTESE
|LECCO
|OSPITALETTO
|NOVARA
|RENATE
|PRO PATRIA
|ARZIGNANO
|PRO VERCELLI
|DOLOMITI
|TRENTO
|INTER U23
|U.BRESCIA
|LUMEZZANE
|V.VERONA