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Serie C , Girone C . Risultati e classifica 17a Giornata

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione
RISULTATI
CASERTANACERIGNOLA41
LATINACASARANO12
CROTONECATANIALunedi ore 20.3000
BENEVENTOCAVESELunedi ore 20.3000
PICERNOCOSENZALunedi ore 20.3000
ALTAMURAGIUAGLIANO11
ATALANTA U23MONOPOLI20
TRAPANISALERNITANA12
FOGGIASIRACUSA11
POTENZASORRENTO30
CLASSIFICA
BENEVENTO ( Promosso in serie B)80
CATANIA68
CASERTANA65
COSENZA63
SALERNITANA63
CROTONE55
CASARANO53
MONOPOLI52
CERIGNOLA52
POTENZA47
ALTAMURA44
ATALANTA43
SORRENTO37
CAVESE36
LATINA36
PICERNO36
GIUGLIANO35
FOGGIA27
SIRACUSA (-11)24
TRAPANI(-25)23
        PROSSIMO TURNO     
       18° Giornata di ritorno
  19 APRILE
  
SORRENTOATALANTA U23 
SALERNITANAPICERNO 
GIUGLIANOBENEVENTO 
LATINACASERTANA 
SIRACUSACAVESE 
CASARANOCROTONE 
MONOPOLIFOGGIA 
CATANIAPOTANZA 
CERIGNOLAALTAMURA 
COSENZATRAPANI 
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