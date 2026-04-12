Serie C , Girone C . Risultati e classifica 17a Giornata

|RISULTATI
|CASERTANA
|CERIGNOLA
|4
|1
|LATINA
|CASARANO
|1
|2
|CROTONE
|CATANIA
|Lunedi ore 20.30
|0
|0
|BENEVENTO
|CAVESE
|Lunedi ore 20.30
|0
|0
|PICERNO
|COSENZA
|Lunedi ore 20.30
|0
|0
|ALTAMURA
|GIUAGLIANO
|1
|1
|ATALANTA U23
|MONOPOLI
|2
|0
|TRAPANI
|SALERNITANA
|1
|2
|FOGGIA
|SIRACUSA
|1
|1
|POTENZA
|SORRENTO
|3
|0
|CLASSIFICA
|BENEVENTO ( Promosso in serie B)
|80
|CATANIA
|68
|CASERTANA
|65
|COSENZA
|63
|SALERNITANA
|63
|CROTONE
|55
|CASARANO
|53
|MONOPOLI
|52
|CERIGNOLA
|52
|POTENZA
|47
|ALTAMURA
|44
|ATALANTA
|43
|SORRENTO
|37
|CAVESE
|36
|LATINA
|36
|PICERNO
|36
|GIUGLIANO
|35
|FOGGIA
|27
|SIRACUSA (-11)
|24
|TRAPANI(-25)
|23
| PROSSIMO TURNO
18° Giornata di ritorno
19 APRILE
|SORRENTO
|ATALANTA U23
|SALERNITANA
|PICERNO
|GIUGLIANO
|BENEVENTO
|LATINA
|CASERTANA
|SIRACUSA
|CAVESE
|CASARANO
|CROTONE
|MONOPOLI
|FOGGIA
|CATANIA
|POTANZA
|CERIGNOLA
|ALTAMURA
|COSENZA
|TRAPANI