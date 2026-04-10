Ternana, il baratro è a un passo: ore decisive per il futuro del club

Terni, 10 aprile 2026 – La Ternana Calcio vive uno dei momenti più drammatici della sua storia. Il rischio fallimento, ormai concreto da settimane, si è trasformato in una prospettiva imminente: i prossimi giorni saranno decisivi per stabilire se il club rossoverde riuscirà a sopravvivere o se sarà costretto a portare i libri in tribunale.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la situazione finanziaria della società appare compromessa. Debiti accumulati, difficoltà nel rispettare le scadenze e l’assenza di nuovi investitori hanno aggravato un quadro già fragile. La proprietà, in evidente difficoltà, non avrebbe più la forza di sostenere i costi di gestione ordinaria, mentre cresce l’incertezza sul futuro immediato.

Il punto di svolta è atteso per il 13 aprile, data entro la quale si deciderà se procedere formalmente con l’istanza di fallimento. Un passaggio che, qualora confermato, avrebbe conseguenze pesantissime: dall’esclusione dal campionato in corso alla possibile cancellazione della società dai professionisti.

Nel frattempo, i segnali della crisi sono sempre più visibili anche fuori dal campo. Problemi operativi, tensioni con i fornitori e un clima generale di instabilità stanno accompagnando le ultime settimane della squadra. A farne le spese sono soprattutto i tifosi, che assistono con crescente preoccupazione al possibile crollo di una delle realtà storiche del calcio umbro.

La città di Terni segue con apprensione l’evolversi della vicenda. Le istituzioni locali monitorano la situazione, mentre si moltiplicano gli appelli per evitare il peggio e garantire almeno una continuità sportiva. In caso di fallimento, infatti, si aprirebbe lo scenario della rifondazione, con una nuova società costretta a ripartire dalle categorie inferiori.

Per la Ternana non sarebbe una novità assoluta: il club ha già conosciuto crisi profonde e rinascite nel corso della sua storia. Ma questa volta il colpo rischia di essere particolarmente duro, sia sul piano sportivo che su quello sociale.

Le prossime ore diranno se esiste ancora uno spiraglio o se, invece, per i rossoverdi è arrivato il momento più buio. A Terni, intanto, resta solo l’attesa.