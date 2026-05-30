Convocati Mondiali 2026: le rose ufficiali delle 48 Nazionali partecipanti

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

Le liste dei 26 convocati ufficiali delle Nazionali partecipanti ai Mondiali 2026: le rose e i giocatori delle 48 squadre.

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

ARABIA SAUDITA

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

ARGENTINA

Portieri: Musso, Rulli, E. Martinez

Difensori: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina

Centrocampisti: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez

Attaccanti: Alvarez, Messi, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lopez, Lautaro Martinez

   

    I convocati Mondiali dell’Argentina: ci sono Lautaro e Nico Paz

AUSTRALIA

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

AUSTRIA

Portieri: Pentz, Schlager, Wiegele

Difensori: Affengruber, Alaba, Danso, Friedl, Lienhart, Mwene, Posch, Prass, Svoboda

Centrocampisti: Baumgartner, Chukwuemeka, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Schlager, Schmid, Schöpf, Seewald, Wanner, Wimmer

Attaccanti: Arnautovic, Gregoritsch, Kalajdzic

BELGIO

PORTIERI: Courtois, Lammens, Penders

DIFENSORI: Castagne, Debast, De Cuyper, De Winter, Mechele, Meunier, Ngoy, Seys, Theate

CENTROCAMPISTI: De Bruyne, Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken, Witsel

ATTACCANTI: De Ketelaere, Doku, Fernandez Pardo, Lukaku, Lukebakio, Moreira, Saelemaekers, Trossard

BOSNIA

Portieri: Vasilj, Zlomislic, Hadzikic

Difensori: Dedic, Katic, Radeljic, Celik, Mujakic, Muharemovic, Kolasinac, Hadzikadunic

Centrocampisti: Hadziahmetovic, Sunjic, Tahirovic, Burnic, Gigovic, Mahmic, Basic, Memic, Alajbegovic, Bajraktarevic

Attaccanti: Bazdar, Lukic, Tabakovic, Demirovic, Dzeko

BRASILE

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetà

Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius

CANADA

Portieri: Crepeau, Goodman, St. Clair

Difensori: Bombito, Cornelius, Davies, De Fougerolles, Johnston, Jones, Laryea, Sigur, Waterman

Centrocampisti: Ahmed, Buchanan, Choiniere, Eustaquio, Flores, Koné, Millar, Osorio, Saliba, Shaggelburg

Attaccanti: J. David, P. David, Larin, Oluwaseyi

CAPO VERDE

Portieri: Vozinha, Da Rosa, Carlos Santos

Difensori: Moreira, W. Pina, Fernandes, Cabral, Costa, Pico, Pires, Stopira, Diney

Centrocampisti: Monteiro, Arcanjo, Y. Semedo, L. Duarte, D. Duarte, K. Pina

Attaccanti: Mendes, W. Semedo, Rodrigues, J. Cabral, N. Da Costa, Livramento, Benchimol, Varela

COLOMBIA

Portieri: Montero, Ospina, Vargas

Difensori: S. Arias, Ditta, Lucumì, Machado, Mina, Mojica, Munoz, Sanchez

Centrocampisti: J. Arias, Carrascal, Campaz, Castano, Lerma, Portilla, Puerta, Quintero, Rios, James Rodriguez

Attaccanti: Cordoba, Luis Diaz, Gomez, Hernandez, Suarez

COREA DEL SUD

Portieri: Kim Seunggyu, Song Bumkeun, Jo Hyeonwood.

Difensori: Kim Moohwan, Kim Minjae, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Lee Hanbeom, Cho Yumin.

Centrocampisti: Kim Jingyu, Bae Junho, Paik Seungho, Yang Hyunjun, Eom Jisung, Lee Kangin, Lee Doonggyeong, Lee Jaesung, Hwang Inbeom, Hwang Heechan.

Attaccanti: Son Heugmin, Oh Hyeongyu, Cho Guesung.

COSTA D’AVORIO

Portieri: Fofana, Lafont, Koné

Difensori: Konan, Akpa, Singo, Doué, Ndicka, Agbadou, Ousmane Diomandé, Kossounou

Centrocampisti: Kessié, Fofana, Sangaré, Oulai, Guiagon, Seri

Attaccanti: Adingra, Diallo, Pépé, Guessand, Yan Diomandè, Wahi, DIakité, Touré, Bonny

CURAÇAO

Portieri: Bodak, Doornbusch, Room

Difensori: Bazoer, Brenet, Van Eijma, Floranus, Fonville, Gaari, Obispo, Sambo

Centrocampisti: J. Bacuna, L. Bacuna, Comenencia, Felida, Martha, Noslin, Roemeratoe

Attaccanti: Antonisse, Chong, Gorré, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Locadia, Margaritha.

CROAZIA

Portieri: Livaković, Kotarski, Pandur.

Difensori: Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Vušković

Centrocampisti: Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Sučić, Baturina, Jakić, Sučić, Moro, Fruk.

Attaccanti: Perišić, Kramarić, Budimir, Pašalić, Musa, Matanović.

ECUADOR

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

EGITTO

Portieri: M. Alaa, El Shenawy, Shobeir, Suleiman

Difensori: Abdelmaguid, Abdelmoneim, T. Alaa, Fathy, Fatouh, Hafez, Hany, Ibrahim, Rabia

Centrocampisti: Adel, Ashour, Ateya, Emad, Hassan, Lashin, Saber, Trezeguet, Ziko, Zizo

Attaccanti: Abdelkarim, Marmoush, Salah

FRANCIA

Portieri: Maignan, Samba, Risser

Difensori: Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Kantè, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembelé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Marcus Thuram

GERMANIA

Portieri: Neuer, Baumann, Nübel

Difensori: Anton, Brown, Kimmich, Raum, Rüdiger, Thiaw, Schlotterbeck, Tah

Centrocampisti: Goretzka, Groß, Nmecha, Stiller, Leweling, Karl, Pavlović

Attaccanti: Musiala, Amiri, Havertz, Sané, Undav, Beier, Woltemade, Wirtz

GHANA

GIAPPONE

PORTIERI: Z. Suzuki, Osako, Hayakawa

DIFENSORI: Nagatomo, Taniguchi, Itakura, Watanabe, Tomiyasu, H. Ito, Seko, Sugawara

CENTROCAMPISTI: J. Suzuki, Endo, J. Ito, Kamada, Doan, Tanaka, Nakamura, Sano, Kubo, Y. Suzuki

ATTACCANTI: Ogawa, Maeda, Ueda, Shiogai, Goto

GIORDANIA

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

HAITI

Portieri: Placide, A. Pierre, Duverger

Difensori: Arcus, Paugain, Experience, Duverne, Lacroix, Adé, Thermoncy, Delcroix

Centrocampisti: Bellegarde, Jean-Jacques, Dominique, Sainté, L. Pierre, Casimir, W. Pierre

Attaccanti: Nazon, Pierrot, Joseph, Deedson, Louicius, Fortuné, Providence, Isidor

INGHILTERRA

Portieri: Pickford, D. Henderson, Trafford

Difensori: James, Livramento, Guehi, Konsa, Stones, Quansah, O’Reilly, Burn, Spence

Centrocampisti: Rice, Anderson, Bellingham, J. Henderson, Rogers, Mainoo, Eze

Attaccanti: Kane, Toney, Watkins, Saka, Madueke, Rashford, Gordon

IRAN

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

IRAQ

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

MAROCCO

Portieri: Bounou, El Kajoui, Tagnaouti.

Difensori: Hakimi, Mazraoui, Salah-Eddine, Belammari, Diop, Riad, El Ouahdi, Halhal, Aguero.

Centrocampisti: El Ayanoui, El Khannouss, Ounahi, Bouaddi, Saibari, Amrabat, El Mourabet.

Attaccanti: Diaz, Aboe, Amaimouni, Rahimi, Talbi, Yassine, El Kaabi.

MESSICO

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

NORVEGIA

Portieri: Nyland, Selvik, Tangvik

Difensori: Ajer, Bjorkan, Falchener, Heggem, Langas, Ostigard, Pedersen, Ryerson, Wolfe

Centrocampisti: Aasgaard, Aursnes, Berg, Berge, Odegaard, Thorsby, Thosrtvedt

Attaccanti: Bobb, Haaland, Hauge, Nusa, Schjelderup, Sorloth, Strand Larsen

NUOVA ZELANDA

Portieri: Crocombe, Paulsen, Woud

Difensori: Bindon, Boxall, Cacace, De Vries, Elliot, Payne, Pijnaker, Smith, Surman

Centrocampisti: Bayliss, Bell, Rufer, Stamenic, Thomas

Attaccanti: Barbarouses, Garbett, Just, McCowatt, Old, Randall, Singh, Waine, Wood

OLANDA

Portieri: Flekken, Roefs, Verbruggen

Difensori: Aké, Ato, Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven, Van Hecke

Centrocampisti: De Jong, De Roon, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Til, Timber, Wieffer

Attaccanti: Brobbey, Depay, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Summerville, Weghorst

PANAMA

Portieri: Mosquera, Mejia, Samudio

Difensori: Blackman, Gutierrez, Murillo, Escobar, Andrade, Farina, Cordoba, Davis, Ramos, Miller.

Centrocampisti: Godoy, Carrasquilla, Harvey, Martinez, J.Rodriguez, Yanis, Barcenas, Quintero, Londono.

Attaccanti: Diaz, Waterman, Fajardo, T.Rodriguez.

PARAGUAY

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

PORTOGALLO

Portieri: Diogo Costa, José Sà, Rui Silva, Ricardo Velho

Difensori: Dalot, Matheus Nunes, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Veiga, Ruben Dias, Araujo

Centrocampisti: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Attaccanti: Joao Felix, Trincao, Conceicao, Pedro Neto, Leao, Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo

QATAR

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

REPUBBLICA CECA

Portieri: Hornicek, Kovar, Stanek

Difensori: Coufal, Doudera, Holes., Hranac, Chaloupek, Jurasek, Krejci, Zeleny, Zima.

Centrocampisti: Bucha, Cerv, Darida, Ladra, Provod, Sadilek, Sochurek, Sojka, Soucek, Sulc, Visinsky.

Attaccanti: Hlozek, Chory, Chytil, Kabongo, Kuchta, Schick

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Portieri: Fayulu, Mpasi, Epolo

Difensori: Wan-Bissaka, Kalulu, Mbemba, Kapuadi, Tuanzebe, Batubinsika, Bushiri, Masuaku, J. Kayembe

Centrocampisti: Moutoussamy, Mukau, Kakuta, Pickel, Sadiki, E. Kayembe

Attaccanti: Bongonda, Mbuku, Bakambu, Banza, Mayele, Cipenga, Wissa, Elia

SCOZIA

Portieri: Gordon, Gunn, Kelly

Difensori: Hanley, Hendry, Hickey, Hyam, McKenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney

Centrocampisti: Christie, Curtis, Ferguson, Gannon-Doak, Gilmour, McGinn, McLean, McTominay

Attaccanti: Adams, Dykes, Hirst, Shankland, Stewart

SENEGAL

Portieri: Edouard Mendy, Diaw, Diouf

Difensori: Diatta, Antoine Mendy, Koulibaly, Malick Diouf, Sarr, Niakhaté, Mbow, Seck, Jakobs, Ilay Camara

Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Papa Gueye, Lamine Camara, Diarra, Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye

Attaccanti: Mané, Ismaila Sarr, Ilman Ndiaye, Diao, Mbaye, Jackson, Dieng, Cherif Ndiaye

SPAGNA

Portieri: Unai Simon, Raya, Joan Garcia

Difensori: Llorente, Porro, Cubarsì, Pubill, Laporte, Eric Garcia, Cucurella, Grimaldo

Centrocampisti: Pedri, Dani Olmo, Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Gavi, Mikel Merino

Attaccanti: Yamal, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Nico Williams, Victor Munoz, Baena

STATI UNITI

Portieri: Brady, Freese, Turner.

Difensori: Arfsten, Dest, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A.Robinson, M.Robinson, Scally, Trusty.

Centrocampisti: Aaronson, Adams, Berhalter, McKennie, Reyna, Roldan, Tillman, Weah, Zendejas.

Attaccanti: Balogun, Pepi, Pulisic, Wright.

SUDAFRICA

Portieri: Williams, Goss, Chaine

Difensori: Mudau, Sibisi, Okon, Ndamane, Modiba, Kabini, Matuludi, Makhanya, Sebelebele, Cross, Mbokazi

Centrocampisti: Mokoena, Mbatha, Sitole, Adams

Attaccanti: Appollis, Rayners, Moremi, Mofokeng, Makgopa, Zwane, Foster, Maseko

SVEZIA

Portieri: Johansson, Nordfeldt, Zetterstrom

Difensori: Ekdal, Gudmundsson, Hien, Johansson, Lagerbielke, Lindelof, Smith, Starfelt, Stoud, Svensson

Centrocampisti: Ayari, Bergvall, Karlstrom, Sema, Svanberg, Zeneli

Attaccanti: Ali, Bernhardsson, Elanga, Gyokeres, Isak, Nilsson, Nygren

SVIZZERA

Portieri: Keller, Kobe, Mvogo

Difensori: Akanji, Amenda, Comert, Elvedi, Jacquez, Muehim, Rodrguez, Widmer

Centrocampisti: Aebischer, Amdouni, Fassnacht, Freuler, Itten, Jashari, Manzanbi, Rieder, Xhaka, Zakaria

Attaccanti: Embolo, Ndoye, Okafor, Sow, Vargas

TUNISIA

Portieri: Dahmen, Chamakh, Ben Hassen

Difensori: Valery, Neffati, Bronn, Talbi, Rekik, Raoud, Chikaoui, Ali Abdi, Ben Hamida

Centrocampisti: Shkiri, Mahmoud, Khedira, Ben Slimane, Ben Ouanes, Garbi, Hannibal

Attaccanti: Ayari, Achouri, Saad, Chaouat, Mastouri, Elloumi, Tounekti

TURCHIA

Portieri: Bayındır, Destanoğlu, Günok, Şengezer, Çakır

Difensori: Bardakcı, Kaplan, Söyüncü, Elmalı, Kadıoğlu, Demiral, Müldür, Eskihellaç, Kabak, Akaydin, Akçiçek, Çelik

Centrocampisti: Karazor, Tıknaz, Çalhanoğlu, Yüksek, Ayhan, Kökçü, Özcan, Şimşir, Güler

Attaccanti: Yılmaz, Uzun, Gül, Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu, Aydın, Akgün, Sarı

URUGUAY

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

UZBEKISTAN

Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata

