Convocati Mondiali 2026: le rose ufficiali delle 48 Nazionali partecipanti

Le liste dei 26 convocati ufficiali delle Nazionali partecipanti ai Mondiali 2026: le rose e i giocatori delle 48 squadre.
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
ARABIA SAUDITA
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
Pubblicità
ARGENTINA
Portieri: Musso, Rulli, E. Martinez
Difensori: Balerdi, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martinez, Romero, Otamendi, Medina, Molina
Centrocampisti: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Mac Allister, Fernandez
Attaccanti: Alvarez, Messi, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lopez, Lautaro Martinez
I convocati Mondiali dell’Argentina: ci sono Lautaro e Nico Paz
AUSTRALIA
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
AUSTRIA
Portieri: Pentz, Schlager, Wiegele
Difensori: Affengruber, Alaba, Danso, Friedl, Lienhart, Mwene, Posch, Prass, Svoboda
Centrocampisti: Baumgartner, Chukwuemeka, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Schlager, Schmid, Schöpf, Seewald, Wanner, Wimmer
Attaccanti: Arnautovic, Gregoritsch, Kalajdzic
BELGIO
PORTIERI: Courtois, Lammens, Penders
DIFENSORI: Castagne, Debast, De Cuyper, De Winter, Mechele, Meunier, Ngoy, Seys, Theate
CENTROCAMPISTI: De Bruyne, Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken, Witsel
ATTACCANTI: De Ketelaere, Doku, Fernandez Pardo, Lukaku, Lukebakio, Moreira, Saelemaekers, Trossard
BOSNIA
Portieri: Vasilj, Zlomislic, Hadzikic
Difensori: Dedic, Katic, Radeljic, Celik, Mujakic, Muharemovic, Kolasinac, Hadzikadunic
Centrocampisti: Hadziahmetovic, Sunjic, Tahirovic, Burnic, Gigovic, Mahmic, Basic, Memic, Alajbegovic, Bajraktarevic
Attaccanti: Bazdar, Lukic, Tabakovic, Demirovic, Dzeko
BRASILE
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paquetà
Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius
CANADA
Portieri: Crepeau, Goodman, St. Clair
Difensori: Bombito, Cornelius, Davies, De Fougerolles, Johnston, Jones, Laryea, Sigur, Waterman
Centrocampisti: Ahmed, Buchanan, Choiniere, Eustaquio, Flores, Koné, Millar, Osorio, Saliba, Shaggelburg
Attaccanti: J. David, P. David, Larin, Oluwaseyi
CAPO VERDE
Portieri: Vozinha, Da Rosa, Carlos Santos
Difensori: Moreira, W. Pina, Fernandes, Cabral, Costa, Pico, Pires, Stopira, Diney
Centrocampisti: Monteiro, Arcanjo, Y. Semedo, L. Duarte, D. Duarte, K. Pina
Attaccanti: Mendes, W. Semedo, Rodrigues, J. Cabral, N. Da Costa, Livramento, Benchimol, Varela
Pubblicità
COLOMBIA
Portieri: Montero, Ospina, Vargas
Difensori: S. Arias, Ditta, Lucumì, Machado, Mina, Mojica, Munoz, Sanchez
Centrocampisti: J. Arias, Carrascal, Campaz, Castano, Lerma, Portilla, Puerta, Quintero, Rios, James Rodriguez
Attaccanti: Cordoba, Luis Diaz, Gomez, Hernandez, Suarez
COREA DEL SUD
Portieri: Kim Seunggyu, Song Bumkeun, Jo Hyeonwood.
Difensori: Kim Moohwan, Kim Minjae, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Lee Hanbeom, Cho Yumin.
Centrocampisti: Kim Jingyu, Bae Junho, Paik Seungho, Yang Hyunjun, Eom Jisung, Lee Kangin, Lee Doonggyeong, Lee Jaesung, Hwang Inbeom, Hwang Heechan.
Attaccanti: Son Heugmin, Oh Hyeongyu, Cho Guesung.
COSTA D’AVORIO
Portieri: Fofana, Lafont, Koné
Difensori: Konan, Akpa, Singo, Doué, Ndicka, Agbadou, Ousmane Diomandé, Kossounou
Centrocampisti: Kessié, Fofana, Sangaré, Oulai, Guiagon, Seri
Attaccanti: Adingra, Diallo, Pépé, Guessand, Yan Diomandè, Wahi, DIakité, Touré, Bonny
CURAÇAO
Portieri: Bodak, Doornbusch, Room
Difensori: Bazoer, Brenet, Van Eijma, Floranus, Fonville, Gaari, Obispo, Sambo
Centrocampisti: J. Bacuna, L. Bacuna, Comenencia, Felida, Martha, Noslin, Roemeratoe
Attaccanti: Antonisse, Chong, Gorré, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Locadia, Margaritha.
CROAZIA
Portieri: Livaković, Kotarski, Pandur.
Difensori: Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Vušković
Centrocampisti: Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Sučić, Baturina, Jakić, Sučić, Moro, Fruk.
Attaccanti: Perišić, Kramarić, Budimir, Pašalić, Musa, Matanović.
ECUADOR
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
Pubblicità
EGITTO
Portieri: M. Alaa, El Shenawy, Shobeir, Suleiman
Difensori: Abdelmaguid, Abdelmoneim, T. Alaa, Fathy, Fatouh, Hafez, Hany, Ibrahim, Rabia
Centrocampisti: Adel, Ashour, Ateya, Emad, Hassan, Lashin, Saber, Trezeguet, Ziko, Zizo
Attaccanti: Abdelkarim, Marmoush, Salah
FRANCIA
Portieri: Maignan, Samba, Risser
Difensori: Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba, Upamecano
Centrocampisti: Kantè, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery
Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembelé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Marcus Thuram
GERMANIA
Portieri: Neuer, Baumann, Nübel
Difensori: Anton, Brown, Kimmich, Raum, Rüdiger, Thiaw, Schlotterbeck, Tah
Centrocampisti: Goretzka, Groß, Nmecha, Stiller, Leweling, Karl, Pavlović
Attaccanti: Musiala, Amiri, Havertz, Sané, Undav, Beier, Woltemade, Wirtz
GHANA
GIAPPONE
PORTIERI: Z. Suzuki, Osako, Hayakawa
DIFENSORI: Nagatomo, Taniguchi, Itakura, Watanabe, Tomiyasu, H. Ito, Seko, Sugawara
CENTROCAMPISTI: J. Suzuki, Endo, J. Ito, Kamada, Doan, Tanaka, Nakamura, Sano, Kubo, Y. Suzuki
ATTACCANTI: Ogawa, Maeda, Ueda, Shiogai, Goto
GIORDANIA
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
HAITI
Portieri: Placide, A. Pierre, Duverger
Difensori: Arcus, Paugain, Experience, Duverne, Lacroix, Adé, Thermoncy, Delcroix
Centrocampisti: Bellegarde, Jean-Jacques, Dominique, Sainté, L. Pierre, Casimir, W. Pierre
Attaccanti: Nazon, Pierrot, Joseph, Deedson, Louicius, Fortuné, Providence, Isidor
INGHILTERRA
Portieri: Pickford, D. Henderson, Trafford
Difensori: James, Livramento, Guehi, Konsa, Stones, Quansah, O’Reilly, Burn, Spence
Centrocampisti: Rice, Anderson, Bellingham, J. Henderson, Rogers, Mainoo, Eze
Attaccanti: Kane, Toney, Watkins, Saka, Madueke, Rashford, Gordon
IRAN
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
IRAQ
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
MAROCCO
Portieri: Bounou, El Kajoui, Tagnaouti.
Difensori: Hakimi, Mazraoui, Salah-Eddine, Belammari, Diop, Riad, El Ouahdi, Halhal, Aguero.
Centrocampisti: El Ayanoui, El Khannouss, Ounahi, Bouaddi, Saibari, Amrabat, El Mourabet.
Attaccanti: Diaz, Aboe, Amaimouni, Rahimi, Talbi, Yassine, El Kaabi.
MESSICO
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
NORVEGIA
Portieri: Nyland, Selvik, Tangvik
Difensori: Ajer, Bjorkan, Falchener, Heggem, Langas, Ostigard, Pedersen, Ryerson, Wolfe
Centrocampisti: Aasgaard, Aursnes, Berg, Berge, Odegaard, Thorsby, Thosrtvedt
Attaccanti: Bobb, Haaland, Hauge, Nusa, Schjelderup, Sorloth, Strand Larsen
NUOVA ZELANDA
Portieri: Crocombe, Paulsen, Woud
Difensori: Bindon, Boxall, Cacace, De Vries, Elliot, Payne, Pijnaker, Smith, Surman
Centrocampisti: Bayliss, Bell, Rufer, Stamenic, Thomas
Attaccanti: Barbarouses, Garbett, Just, McCowatt, Old, Randall, Singh, Waine, Wood
Pubblicità
OLANDA
Portieri: Flekken, Roefs, Verbruggen
Difensori: Aké, Ato, Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven, Van Hecke
Centrocampisti: De Jong, De Roon, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Til, Timber, Wieffer
Attaccanti: Brobbey, Depay, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Summerville, Weghorst
PANAMA
Portieri: Mosquera, Mejia, Samudio
Difensori: Blackman, Gutierrez, Murillo, Escobar, Andrade, Farina, Cordoba, Davis, Ramos, Miller.
Centrocampisti: Godoy, Carrasquilla, Harvey, Martinez, J.Rodriguez, Yanis, Barcenas, Quintero, Londono.
Attaccanti: Diaz, Waterman, Fajardo, T.Rodriguez.
PARAGUAY
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
PORTOGALLO
Portieri: Diogo Costa, José Sà, Rui Silva, Ricardo Velho
Difensori: Dalot, Matheus Nunes, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Veiga, Ruben Dias, Araujo
Centrocampisti: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva
Attaccanti: Joao Felix, Trincao, Conceicao, Pedro Neto, Leao, Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo
QATAR
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
REPUBBLICA CECA
Portieri: Hornicek, Kovar, Stanek
Difensori: Coufal, Doudera, Holes., Hranac, Chaloupek, Jurasek, Krejci, Zeleny, Zima.
Centrocampisti: Bucha, Cerv, Darida, Ladra, Provod, Sadilek, Sochurek, Sojka, Soucek, Sulc, Visinsky.
Attaccanti: Hlozek, Chory, Chytil, Kabongo, Kuchta, Schick
Pubblicità
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Portieri: Fayulu, Mpasi, Epolo
Difensori: Wan-Bissaka, Kalulu, Mbemba, Kapuadi, Tuanzebe, Batubinsika, Bushiri, Masuaku, J. Kayembe
Centrocampisti: Moutoussamy, Mukau, Kakuta, Pickel, Sadiki, E. Kayembe
Attaccanti: Bongonda, Mbuku, Bakambu, Banza, Mayele, Cipenga, Wissa, Elia
SCOZIA
Portieri: Gordon, Gunn, Kelly
Difensori: Hanley, Hendry, Hickey, Hyam, McKenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney
Centrocampisti: Christie, Curtis, Ferguson, Gannon-Doak, Gilmour, McGinn, McLean, McTominay
Attaccanti: Adams, Dykes, Hirst, Shankland, Stewart
SENEGAL
Portieri: Edouard Mendy, Diaw, Diouf
Difensori: Diatta, Antoine Mendy, Koulibaly, Malick Diouf, Sarr, Niakhaté, Mbow, Seck, Jakobs, Ilay Camara
Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Papa Gueye, Lamine Camara, Diarra, Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye
Attaccanti: Mané, Ismaila Sarr, Ilman Ndiaye, Diao, Mbaye, Jackson, Dieng, Cherif Ndiaye
SPAGNA
Portieri: Unai Simon, Raya, Joan Garcia
Difensori: Llorente, Porro, Cubarsì, Pubill, Laporte, Eric Garcia, Cucurella, Grimaldo
Centrocampisti: Pedri, Dani Olmo, Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Gavi, Mikel Merino
Attaccanti: Yamal, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Nico Williams, Victor Munoz, Baena
STATI UNITI
Portieri: Brady, Freese, Turner.
Difensori: Arfsten, Dest, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A.Robinson, M.Robinson, Scally, Trusty.
Centrocampisti: Aaronson, Adams, Berhalter, McKennie, Reyna, Roldan, Tillman, Weah, Zendejas.
Attaccanti: Balogun, Pepi, Pulisic, Wright.
SUDAFRICA
Portieri: Williams, Goss, Chaine
Difensori: Mudau, Sibisi, Okon, Ndamane, Modiba, Kabini, Matuludi, Makhanya, Sebelebele, Cross, Mbokazi
Centrocampisti: Mokoena, Mbatha, Sitole, Adams
Attaccanti: Appollis, Rayners, Moremi, Mofokeng, Makgopa, Zwane, Foster, Maseko
SVEZIA
Portieri: Johansson, Nordfeldt, Zetterstrom
Difensori: Ekdal, Gudmundsson, Hien, Johansson, Lagerbielke, Lindelof, Smith, Starfelt, Stoud, Svensson
Centrocampisti: Ayari, Bergvall, Karlstrom, Sema, Svanberg, Zeneli
Attaccanti: Ali, Bernhardsson, Elanga, Gyokeres, Isak, Nilsson, Nygren
SVIZZERA
Portieri: Keller, Kobe, Mvogo
Difensori: Akanji, Amenda, Comert, Elvedi, Jacquez, Muehim, Rodrguez, Widmer
Centrocampisti: Aebischer, Amdouni, Fassnacht, Freuler, Itten, Jashari, Manzanbi, Rieder, Xhaka, Zakaria
Attaccanti: Embolo, Ndoye, Okafor, Sow, Vargas
TUNISIA
Portieri: Dahmen, Chamakh, Ben Hassen
Difensori: Valery, Neffati, Bronn, Talbi, Rekik, Raoud, Chikaoui, Ali Abdi, Ben Hamida
Centrocampisti: Shkiri, Mahmoud, Khedira, Ben Slimane, Ben Ouanes, Garbi, Hannibal
Attaccanti: Ayari, Achouri, Saad, Chaouat, Mastouri, Elloumi, Tounekti
TURCHIA
Portieri: Bayındır, Destanoğlu, Günok, Şengezer, Çakır
Difensori: Bardakcı, Kaplan, Söyüncü, Elmalı, Kadıoğlu, Demiral, Müldür, Eskihellaç, Kabak, Akaydin, Akçiçek, Çelik
Centrocampisti: Karazor, Tıknaz, Çalhanoğlu, Yüksek, Ayhan, Kökçü, Özcan, Şimşir, Güler
Attaccanti: Yılmaz, Uzun, Gül, Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu, Aydın, Akgün, Sarı
URUGUAY
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata
UZBEKISTAN
Lista ufficiale dei 26 convocati non ancora comunicata