Parma, conferma per il futuro: Cuesta resta in panchina anche nel 2026/27

Carlos Cuesta continuerà a guidare il Parma anche nella stagione 2026/27. L’allenatore spagnolo ha ottenuto la fiducia della società dopo un incontro positivo con la dirigenza gialloblù, a cui ha preso parte anche il CEO Federico Cherubini.
Dal confronto è emersa una piena sintonia tra le parti e la volontà di proseguire insieme il progetto tecnico, costruendo con continuità il percorso avviato in questa stagione, chiusa con una salvezza raggiunta in anticipo.
L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, ma tutto lascia ormai intendere che il futuro del Parma sarà ancora sotto la guida di Cuesta.