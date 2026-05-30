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Parma, conferma per il futuro: Cuesta resta in panchina anche nel 2026/27

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

Carlos Cuesta continuerà a guidare il Parma anche nella stagione 2026/27. L’allenatore spagnolo ha ottenuto la fiducia della società dopo un incontro positivo con la dirigenza gialloblù, a cui ha preso parte anche il CEO Federico Cherubini.

Dal confronto è emersa una piena sintonia tra le parti e la volontà di proseguire insieme il progetto tecnico, costruendo con continuità il percorso avviato in questa stagione, chiusa con una salvezza raggiunta in anticipo.

L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, ma tutto lascia ormai intendere che il futuro del Parma sarà ancora sotto la guida di Cuesta.

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione
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