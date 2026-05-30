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Roland Garros, Cobolli vola agli ottavi: Tien travolto in tre set
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Roland Garros, Cobolli vola agli ottavi: Tien travolto in tre set

Maggio 30, 2026
scritto daRedazione

Flavio Cobolli continua a stupire al Roland Garros 2026 e conquista per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale dello Slam parigino. Il tennista romano, accreditato della testa di serie numero 10, ha superato con autorità lo statunitense Learner Tien, imponendosi con un netto 6-2, 6-2, 6-3 in appena un’ora e 46 minuti di gioco.

Sul prestigioso campo Philippe-Chatrier, Cobolli ha offerto una prestazione di alto livello, dominando dall’inizio alla fine contro il mancino americano, apparso in difficoltà soprattutto sul piano fisico dopo le fatiche dei turni precedenti.

Il 24enne azzurro conferma così il suo eccellente stato di forma e raggiunge la seconda settimana del torneo senza aver ceduto nemmeno un set. Nel suo percorso verso gli ottavi ha infatti superato Andrea Pellegrino, Wu Yibing e lo stesso Tien, mostrando solidità e continuità su una superficie che da sempre esalta le sue qualità.

Al termine dell’incontro, Cobolli ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto.

“Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bellissimo vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia prestazione e del modo in cui ho gestito la partita. Avevo perso contro Tien a Pechino, ma sulla terra battuta mi sento particolarmente a mio agio perché è la superficie sulla quale sono cresciuto”, ha dichiarato il romano.

Agli ottavi di finale Cobolli affronterà un altro statunitense, Zachary Svajda, protagonista di una vera e propria battaglia sportiva contro l’argentino Francisco Cerundolo, sconfitto al quinto set. Per l’azzurro si tratta di un’occasione importante per continuare il suo straordinario cammino e inseguire il sogno dei quarti di finale in uno dei tornei più prestigiosi del circuito mondiale.

L’Italia del tennis può sorridere: Cobolli è sempre più protagonista sulla terra rossa di Parigi.

Maggio 30, 2026
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