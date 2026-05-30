Mondiale 2026, il Canada sogna in grande: David guida una nazionale giovane e ambiziosa

Manca sempre meno al via del Mondiale 2026 e il Canada si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della propria storia calcistica. La nazionale guidata dal commissario tecnico Jesse Marsch ha ufficializzato la lista dei 26 convocati che prenderanno parte alla rassegna iridata organizzata proprio da Canada, Stati Uniti e Messico.

Tra i protagonisti più attesi spicca il nome di Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus e miglior marcatore di sempre della selezione canadese. Sarà lui il principale punto di riferimento offensivo di una squadra che punta a superare i limiti del passato e a conquistare la prima vittoria mondiale della sua storia.

Il Canada, infatti, non è mai riuscito a ottenere punti nelle precedenti partecipazioni alla Coppa del Mondo, disputate nel 1986 e nel 2022. Un dato che la nuova generazione vuole cancellare davanti al proprio pubblico.

Un ruolo fondamentale potrebbe averlo anche il capitano Alphonso Davies. Il difensore del Bayern Monaco è stato inserito nella lista nonostante le condizioni fisiche non ancora ottimali. Dopo aver superato un grave infortunio al ginocchio, il venticinquenne è alle prese con il recupero da un problema muscolare accusato all’inizio di maggio. La sua presenza nella gara inaugurale contro la Bosnia resta in dubbio, ma lo staff tecnico mantiene l’ottimismo.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con il Bayern Monaco e monitoriamo quotidianamente la situazione”, ha spiegato Marsch. “Davies ha già ripreso gli allenamenti individuali e confidiamo di averlo presto a disposizione”.

Il tecnico statunitense si affida a un gruppo giovane ma già ricco di talento internazionale. L’età media della rosa è di appena 25 anni, un dato che conferma la volontà della federazione di costruire un progetto competitivo anche in prospettiva futura.

“Abbiamo probabilmente il miglior gruppo di giocatori mai avuto nella storia della nazionale canadese”, ha dichiarato Marsch. “Non tutti sono ancora al massimo della condizione, ma la maggior parte sarà pronta per il debutto”.

Inserito nel Gruppo B insieme a Svizzera, Bosnia e Qatar, il Canada esordirà il 12 giugno a Toronto con l’obiettivo di iniziare il torneo nel migliore dei modi e regalare una gioia ai propri tifosi.

Attorno ai leader David e Davies ruota una squadra che può contare su elementi affermati nei principali campionati europei come Stephen Eustaquio, Tajon Buchanan, Moise Bombito e Alistair Johnston. Un mix di qualità, entusiasmo e ambizione che alimenta il sogno di una nazionale pronta a scrivere una nuova pagina della propria storia.

Per il Canada, il Mondiale di casa rappresenta molto più di una semplice partecipazione: è l’occasione per dimostrare al mondo la crescita di un movimento calcistico che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante e che ora vuole recitare un ruolo da protagonista.

uesto l’elendo dei convocati:

– Portieri: Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace) –

Difensori: Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

– Centrocampisti: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismael Konè (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto).

– Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal).