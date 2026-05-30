Allegri-Napoli, firma rinviata: nodo economico con il Milan

Il passaggio di Massimiliano Allegri alla guida del Napoli è ormai considerato praticamente definito, ma per l’ufficialità bisognerà ancora attendere qualche giorno.
Il motivo del rinvio non riguarda la scelta tecnica o la volontà delle parti, bensì una questione contrattuale ancora aperta con il AC Milan. L’allenatore livornese risulta infatti ancora legato ai rossoneri da un accordo valido fino al 30 giugno 2027, con uno stipendio importante che si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro netti a stagione.
Nonostante l’esonero a fine campionato, Allegri continua a pesare a bilancio per il club. Per questo motivo, prima di poter firmare con il Napoli, sarà necessario trovare un’intesa per la separazione con la proprietà legata a RedBird Capital Partners.
L’accordo prevederebbe un meccanismo di compensazione economica: nel caso in cui il nuovo ingaggio fosse inferiore rispetto a quello attuale, verrebbe riconosciuta al tecnico la differenza tra i due stipendi. Con il Napoli, infatti, l’offerta si aggirerebbe intorno ai 4,5 milioni più bonus, circa un milione in meno rispetto al contratto in essere.
Solo dopo la definizione di questi dettagli economici potrà arrivare la firma ufficiale e l’annuncio del nuovo allenatore del Napoli.