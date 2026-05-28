Napoli, scelta fatta: Allegri nuovo allenatore. Italiano battuto nella corsa alla panchina

Il Napoli ha definito il successore di Antonio Conte: sarà Massimiliano Allegri il nuovo tecnico azzurro. Dopo un lungo duello di mercato con Vincenzo Italiano, la società partenopea ha deciso di puntare sull’esperienza del tecnico toscano, ormai a un passo dalla firma.

Per Allegri è pronto un contratto biennale: mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici, legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, prima dell’annuncio ufficiale. Aurelio De Laurentiis ha voluto chiudere rapidamente la trattativa per programmare con anticipo la prossima stagione.

La sfida con Italiano è stata serrata fino all’ultimo. Entrambi i tecnici erano stati valutati attentamente dalla dirigenza, ma alla fine ha pesato la maggiore esperienza di Allegri, soprattutto in ambito internazionale e nella gestione di grandi pressioni.

Il tecnico livornese era da tempo in orbita Napoli e il suo nome era già stato considerato in passato. Parallelamente, anche Italiano era molto vicino alla panchina azzurra, tanto che era stata raggiunta un’intesa di massima, poi superata dal decisivo rilancio per Allegri.

Intanto, proprio il tecnico toscano era stato protagonista a Pescara in occasione del Premio Galeone, dedicato a Giovanni Galeone, figura fondamentale della sua carriera. Visibilmente emozionato, Allegri ha ricordato il suo maestro definendolo un “precursore del calcio moderno”, capace di insegnargli leggerezza e libertà di pensiero.

Interrogato sulle voci che lo volevano vicino al Napoli, l’allenatore aveva risposto con una battuta: “Toglierei la notizia…”, alimentando ulteriormente le indiscrezioni poi rivelatesi fondate.

Nel frattempo è arrivata anche la separazione ufficiale tra Vincenzo Italiano e il Bologna, che ha annunciato la fine del rapporto dopo due stagioni e la conquista della Coppa Italia.Sfumato il Napoli, adesso Italiano dovrà trovare un’altra panchina.