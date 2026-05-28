Clamoroso al Roland Garros: Sinner cede dopo un malore, Cerundolo firma una rimonta storica

Il Roland Garros 2026 perde il suo protagonista più atteso. Jannik Sinner è stato eliminato al termine di una sfida incredibile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, autore di una rimonta clamorosa dopo essere stato a un passo dalla sconfitta.

Il numero uno del mondo aveva dominato il match nei primi due set e mezzo, volando sul 6-3 6-2 5-1 e controllando senza difficoltà il gioco. Poi il brusco calo fisico: l’azzurro ha accusato un malessere con problemi di stomaco che ne hanno limitato movimenti, lucidità e intensità.

Nel corso del terzo set Sinner è rientrato negli spogliatoi per alcuni controlli medici, compresa la misurazione della pressione. Al ritorno in campo, però, non è più riuscito a ritrovare il ritmo che lo aveva reso dominante fino a quel momento.

Cerundolo ha così cambiato volto alla partita, recuperando il terzo set fino al 7-5 e prendendo completamente in mano l’incontro. L’argentino ha poi travolto il campione italiano nel quarto parziale per 6-1, ripetendosi anche nel quinto set contro un Sinner visibilmente stremato. Dopo tre ore e 31 minuti di gioco, il sudamericano ha chiuso la sfida con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, centrando una delle vittorie più importanti della sua carriera.

L’eliminazione del numero uno del ranking cambia inevitabilmente gli scenari del torneo parigino. Con Sinner fuori dai giochi, aumentano le possibilità di successo per Alexander Zverev e Novak Djokovic, considerati tra i principali candidati al titolo già alla vigilia del torneo. Il tedesco continua a inseguire il suo primo Slam, mentre il campione serbo sogna il 25esimo Major della carriera e un nuovo trionfo sulla terra rossa francese.

Per l’azzurro si interrompe anche una straordinaria serie di 30 vittorie consecutive. Sfuma inoltre la possibilità di difendere i punti conquistati con la finale raggiunta nella scorsa edizione contro Carlos Alcaraz. Nonostante ciò, Sinner conserverà comunque un ampio margine in vetta al ranking ATP.

Già ufficializzata la rinuncia all’ATP 500 di Halle, il campione italiano tornerà direttamente a Wimbledon, torneo nel quale sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025.

Cerundolo, invece, vola al terzo turno e attende ora il vincente della sfida tra Martin Landaluce e Vit Kopriva.