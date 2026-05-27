Roland Garros, termina la corsa di Cinà: De Jong si impone in tre set

L’avventura di Federico Cinà al Roland Garros si conclude al secondo turno. Il giovane talento azzurro, protagonista di un ottimo percorso tra qualificazioni e tabellone principale, è stato superato con autorità dall’olandese Jesper de Jong, vittorioso con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3.

Per il diciannovenne palermitano resta comunque un torneo ricco di esperienza e segnali incoraggianti. Dopo aver conquistato tre successi nelle qualificazioni e la sua prima vittoria Slam contro Reilly Opelka, Cinà non è riuscito a ripetersi contro un avversario più solido ed efficace nei momenti decisivi.

La sfida era iniziata positivamente per l’azzurro, capace di portarsi avanti 3-1 nel primo set grazie a un break immediato. Da quel momento, però, De Jong ha preso completamente il controllo dell’incontro, infilando una lunga serie di game consecutivi che hanno indirizzato il match dalla sua parte.

Nel secondo parziale l’olandese ha dominato senza lasciare spazio alla reazione dell’italiano, mentre nel terzo set ha gestito con sicurezza il vantaggio, confermando grande continuità al servizio e da fondo campo.

I numeri evidenziano la superiorità del tennista neerlandese: 11 ace e 31 colpi vincenti contro i 12 vincenti complessivi di Cinà, apparso spesso in difficoltà soprattutto con la seconda di servizio.

Per Jesper de Jong arriva così il miglior risultato Slam della carriera. Al terzo turno affronterà uno tra Karen Khachanov e Marco Trungelliti.