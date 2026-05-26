Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Champions League 2026: la nuova fase a 36 squadre prende forma
Arnaldi show a Parigi: maratona da campione, Griekspoor battuto dopo oltre quattro ore!
Vardy pronto al divorzio dalla Cremonese: fine dell’avventura in Serie A

Arnaldi show a Parigi: maratona da campione, Griekspoor battuto dopo oltre quattro ore!

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

Grande spettacolo al Roland Garros 2026, dove Matteo Arnaldi firma una vittoria di carattere e resistenza superando l’olandese Tallon Griekspoor al termine di una vera maratona durata oltre quattro ore.

Il sanremese si impone al termine di una sfida intensa e ricchissima di emozioni, ribaltando più volte l’inerzia del match e dimostrando grande solidità nei momenti decisivi. Dopo un primo set combattutissimo perso al tie-break, Arnaldi ha saputo reagire con lucidità, alzando il livello nei passaggi chiave fino a chiudere con autorità la partita.

Una prestazione che vale il passaggio al secondo turno dello Slam parigino, dove lo attende una sfida di altissimo livello contro Stefanos Tsitsipas, in un confronto che promette spettacolo e intensità.

Nel tabellone femminile, si ferma invece il cammino di Elisabetta Cocciaretto, battuta in due set dalla giovane russa Alina Korneeva. Avanza invece Jasmine Paolini, che resta l’unica azzurra ancora in corsa nel torneo.

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Champions League 2026: la nuova fase a 36 squadre prende forma

Maggio 26, 2026
Articolo successivo

Vardy pronto al divorzio dalla Cremonese: fine dell’avventura in Serie A

Maggio 26, 2026

Recommended for You

Roland Garros, Shelton vola al 2° turno. Ruud soffre, addio Wawrinka

Roland Garros 2026, debutto serale per Sinner: sfida a Tabur sul Centrale

Roland Garros, Italia subito protagonista: Berrettini rimonta da campione, Paolini parte forte a Parigi

Roland Garros 2026, Italia tra sogni e battaglie: Cinà esordio storico, Sonego avanti nella maratona

Roland Garros 2026, i big non sbagliano: Djokovic in rimonta, Zverev domina il debutto

Bronzetti al Roland Garros: rimonta di cuore e qualificazione al main draw

Tnnis- Paolini senza filtri:” Le critiche si sentono, ma a Parigi voglio tornare grande”

Cobolli:” “Un conto è perdere in campo, un altro è perdere ancor prima di iniziare”.