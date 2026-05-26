Arnaldi show a Parigi: maratona da campione, Griekspoor battuto dopo oltre quattro ore!

Grande spettacolo al Roland Garros 2026, dove Matteo Arnaldi firma una vittoria di carattere e resistenza superando l’olandese Tallon Griekspoor al termine di una vera maratona durata oltre quattro ore.

Il sanremese si impone al termine di una sfida intensa e ricchissima di emozioni, ribaltando più volte l’inerzia del match e dimostrando grande solidità nei momenti decisivi. Dopo un primo set combattutissimo perso al tie-break, Arnaldi ha saputo reagire con lucidità, alzando il livello nei passaggi chiave fino a chiudere con autorità la partita.

Una prestazione che vale il passaggio al secondo turno dello Slam parigino, dove lo attende una sfida di altissimo livello contro Stefanos Tsitsipas, in un confronto che promette spettacolo e intensità.

Nel tabellone femminile, si ferma invece il cammino di Elisabetta Cocciaretto, battuta in due set dalla giovane russa Alina Korneeva. Avanza invece Jasmine Paolini, che resta l’unica azzurra ancora in corsa nel torneo.