Giacomo Faticanti, dalla Juventus Next Gen alla Nazionale: il talento scelto da Baldini

La chiamata della Nazionale maggiore segna il momento più importante, finora, nella carriera di Giacomo Faticanti. Il centrocampista classe 2004, protagonista nell’ultima stagione con la Juventus Next Gen, è stato convocato dal ct Silvio Baldini per le amichevoli che l’Italia giocherà il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia.

Una scelta che conferma la volontà della Nazionale di puntare sui giovani talenti italiani. Baldini, infatti, ha deciso di costruire un gruppo ricco di prospetti emergenti, dando spazio a calciatori che si sono messi in evidenza nei campionati minori e nelle selezioni giovanili azzurre.

Per Faticanti si tratta di un riconoscimento importante dopo una stagione di crescita costante in Serie C con la Juventus Next Gen. Regista moderno, dotato di qualità tecniche e grande intelligenza tattica, il giovane centrocampista è considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione italiana.

Cresciuto tra Frosinone e il settore giovanile della Roma, Faticanti ha poi intrapreso un percorso fatto di esperienze formative lontano dai riflettori. Dopo il trasferimento al Lecce, è arrivata l’opportunità in prestito alla Juventus Next Gen, dove ha trovato continuità e fiducia. Fondamentale, secondo diverse ricostruzioni, anche la stima dell’ambiente bianconero e il sostegno di Giorgio Chiellini, che avrebbe creduto fin da subito nelle sue qualità.

Ora il futuro del centrocampista resta tutto da definire. La Juventus vorrebbe trattenerlo, mentre il Lecce osserva con attenzione i suoi progressi. Intanto diversi club di Serie B si sono mossi per lui: tra questi c’è l’Avellino, pronto ad affidargli un ruolo centrale a centrocampo.

La convocazione in azzurro potrebbe rappresentare soltanto il primo passo di una carriera destinata a crescere rapidamente.