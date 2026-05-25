Italia, Baldini cambia tutto: Nazionale giovanissima per le afide contro Grecia e Lussemburgo

Silvio Baldini apre ufficialmente una nuova era per la Nazionale italiana. Per le prossime amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, il commissario tecnico ha scelto di puntare su una rosa giovane, ambiziosa e ricca di talenti emergenti, confermando la volontà di costruire il futuro azzurro partendo dalle nuove generazioni.

La lista dei convocati per gli ultimi due impegni stagionali sorprende per età media e filosofia: soltanto Gianluigi Donnarumma rappresenta il volto esperto del gruppo, mentre attorno al capitano ruotano alcuni dei migliori prospetti del calcio italiano ed europeo. Insieme al portiere azzurro spicca anche il nome di Francesco Pio Esposito, ormai considerato uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale.

Baldini ha deciso di mantenere fede alla linea annunciata fin dal suo arrivo: spazio ai giovani senza paura. La rosa convocata comprende infatti numerosi calciatori classe 2008, 2006, 2005 e 2004, con un’età media complessiva di poco superiore ai vent’anni.

Molti dei talenti chiamati dal ct si sono già messi in evidenza nei rispettivi club e alcuni hanno persino assaggiato la Nazionale maggiore. Tra questi figurano Pietro Comuzzo, Marco Palestra e Niccolò Pisilli, giocatori destinati a rappresentare il futuro del calcio italiano nei prossimi anni.

Gli azzurri si ritroveranno a Coverciano a partire dal 28 maggio per preparare le due sfide amichevoli: il primo appuntamento sarà il 3 giugno contro il Lussemburgo, mentre il 7 giugno l’Italia volerà a Creta per affrontare la Grecia davanti al pubblico di Heraklion.

Oltre ai convocati ufficiali, Baldini ha deciso di aggregare al gruppo anche altri giovani osservati speciali, che parteciperanno ai primi giorni di allenamento per essere valutati più da vicino.

La sensazione è chiara: l’Italia sta cercando di ripartire dalle idee, dal coraggio e soprattutto dai giovani. E Baldini sembra pronto a scommettere tutto sulla nuova Nazionale Azzurra.

Ecco la lista dei convocati:

Italia, i convocati di Baldini

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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