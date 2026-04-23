Ripescaggio dell’Italia al Mondiale: Il No di Abodi e Buonfiglio alla Proposta di Zampolli

L’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia al prossimo Mondiale, sollevata da Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sta suscitando forti reazioni nel mondo dello sport. A esprimere il proprio dissenso nei confronti di questa proposta sono stati, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro dello Sport, e Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, che hanno entrambi ribadito che la qualificazione a una competizione internazionale deve avvenire esclusivamente sul campo.

Durante una cerimonia al Quirinale per il 70° anniversario della Corte Costituzionale, Abodi ha commentato la proposta di Zampolli con fermezza. Il ministro ha sottolineato che un eventuale ripescaggio “non è possibile” e, soprattutto, “non sarebbe opportuno”, ribadendo la necessità di mantenere l’integrità del sistema sportivo e il rispetto per le regole di qualificazione.

Anche Buonfiglio si è detto contrario all’idea di una “corsia preferenziale” per l’Italia, richiamando il valore del merito sportivo. In una competizione come il Mondiale, infatti, le squadre devono essere ammesse in base ai risultati ottenuti sul campo, non a fattori esterni o a decisioni politiche.

La proposta di ripescaggio avanzata da Zampolli, che suggeriva di sostituire l’Iran con l’Italia, ha scatenato un dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma la linea ufficiale sembra essere chiara: la qualificazione dev’essere frutto di prestazioni sportive concrete. La FIFA, dal canto suo, ha più volte ribadito che il suo ruolo è quello di garantire che le regole vengano rispettate e che ogni decisione venga presa in base ai risultati delle partite e non a influenze esterne.

In un momento in cui l’Italia si trova ancora con l’amaro in bocca per l’eliminazione dai playoff di qualificazione, la prospettiva di un Mondiale senza la nostra Nazionale sembra difficile da accettare per molti tifosi. Tuttavia, è importante ricordare che il calcio è uno sport in cui il risultato finale è determinato da ciò che accade sul campo, non da altre dinamiche.

La posizione di Abodi e Buonfiglio riflette una visione di equità e rispetto, che non lascia spazio a ripescaggi straordinari, ma che guarda al futuro con l’obiettivo di fare meglio nelle prossime qualificazioni. In fin dei conti, l’Italia ha una tradizione calcistica che parla da sé, e la qualificazione al Mondiale, quando arriverà, dovrà essere una vittoria costruita passo dopo passo, non un regalo.