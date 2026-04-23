Serie A EniLive , designazioni 34a giornata

NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45
DOVERI
PASSERI – FONTEMURATO
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – PISA Sabato 25/04 h. 15.00
CALZAVARA
TRINCHIERI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: GIUA
AVAR: ABISSO
BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 h. 18.00
DI BELLO (foto)
BERTI – DI GIOIA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARESCA
AVAR: MERAVIGLIA
H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – SASSUOLO h. 12.30
MARINELLI
COSTANZO – CORTESE
IV: TURRINI
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
GENOA – COMO h. 15.00
LA PENNA
MASTRODONATO – CEOLIN
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – INTER h. 18.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30
SACCHI J.L.
VECCHI – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45
BONACINA
PALERMO – ZANELLATI
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI