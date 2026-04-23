Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Inter- Como 3-2. Nerazzurri in finale Coppa Italia Freccia Rossa Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie BKT - designazioni 36a giornata
Serie A EniLive , designazioni 34a giornata
Ripescaggio dell’Italia al Mondiale: Il No di Abodi e Buonfiglio alla Proposta di Zampolli

Serie A EniLive , designazioni 34a giornata

Aprile 23, 2026
scritto daRedazione

NAPOLI – CREMONESE    Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV:      ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI PAOLO

PARMA – PISA    Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV:      AYROLDI

VAR:     GIUA

AVAR:     ABISSO

BOLOGNA – ROMA      Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO (foto)

BERTI – DI GIOIA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:      MARESCA

AVAR:       MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE    Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

FIORENTINA – SASSUOLO    h. 12.30

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV:      TURRINI

VAR:     COSSO

AVAR:     GUIDA

GENOA – COMO      h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI PAOLO

TORINO – INTER    h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

MILAN – JUVENTUS    h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV:     ZUFFERLI

VAR:      ABISSO

AVAR:       MARESCA

CAGLIARI – ATALANTA    Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI – MORO

IV:       DI MARCO

VAR:      MARINI

AVAR:      FABBRI

LAZIO – UDINESE    Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO – ZANELLATI

IV:     MARCHETTI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      MAGGIONI

Aprile 23, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie BKT - designazioni 36a giornata

Aprile 23, 2026
Articolo successivo

Ripescaggio dell’Italia al Mondiale: Il No di Abodi e Buonfiglio alla Proposta di Zampolli

Aprile 23, 2026

Recommended for You

Inchiesta MA.DE: Il “servizio extra” che trema il calcio. Ecco chi rischia l’audizione in Procura

FIGC, cena pre-elettorale tra Malagò e Abete: Tensioni e Sorrisi prima del duello decisivo

L’Atalanta e l’ennesimo episodio controverso: Percassi furioso dopo la sconfitta ai rigori con la Lazio

Napoli, eventualità dopo Conte, non solo Sarri o Mancini: spunta anche Fabregas se il Como non centra la Champions