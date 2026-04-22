Napoli, eventualità dopo Conte, non solo Sarri o Mancini: spunta anche Fabregas se il Como non centra la Champions

Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione.

Tutto ruota attorno alla posizione di Antonio Conte: in caso di addio, e seco do le decisioni del nuovo Presidente della Federazione Giuco Calcio Italiana, Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando diverse alternative di alto profilo. I nomi più immediati restano quelli di Maurizio Sarri e Roberto Mancini, ma nelle ultime ore si fa strada anche un’ipotesi più sorprendente: Cesc Fabregas.

L’ex centrocampista spagnolo, oggi protagonista nel progetto Como, potrebbe diventare un candidato concreto in uno scenario ben preciso: una clamorosa qualificazione del club lombardo alla prossima Champions League. Un traguardo che cambierebbe completamente le prospettive, aumentando la visibilità internazionale del progetto e consacrando Fabregas come uno degli allenatori emergenti più interessanti in Europa.

Fabregas, idea giovane per un Napoli in evoluzione

Rispetto a Sarri e Mancini, Fabregas rappresenterebbe una scelta decisamente più innovativa. Il suo calcio, moderno e propositivo, si basa su possesso palla, intensità e valorizzazione dei giovani, caratteristiche che potrebbero sposarsi bene con una rosa come quella del Napoli, ricca di talento ma bisognosa di nuova identità dopo eventuali cambiamenti.

Naturalmente si tratterebbe di una scommessa: Fabregas è ancora all’inizio della sua carriera da allenatore e il salto da una realtà come Como a una piazza esigente come Napoli non sarebbe banale. Tuttavia, proprio il suo profilo internazionale e la mentalità maturata nei top club europei potrebbero convincere De Laurentiis a puntare su un progetto a lungo termine.

Le alternative restano solide

Nonostante il fascino della novità, Sarri e Mancini restano opzioni più “sicure”. Il primo garantirebbe un ritorno a un calcio già amato dalla tifoseria, mentre il secondo offrirebbe esperienza e gestione a livello internazionale. Due strade diverse, ma entrambe affidabili.

Molto dipenderà dalle ambizioni del Napoli: continuità e certezze oppure una rivoluzione più coraggiosa.

Tutto passa da Conte

Prima di ogni valutazione, però, c’è un nodo da sciogliere: il futuro di Antonio Conte. Finché la sua posizione non sarà chiarita, ogni scenario resta aperto. Ma una cosa è certa: De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e studia già tutte le possibili mosse, dalle più prevedibili alle più sorprendenti.

E tra queste, oggi, c’è anche il nome di Cesc Fabregas.