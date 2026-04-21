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Serie A: Tiago Gabriel, Karlström e Pongracic squalificati, multe per Lecce e Napoli e un curioso stop per il fisioterapista del Sassuolo
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Serie A: Tiago Gabriel, Karlström e Pongracic squalificati, multe per Lecce e Napoli e un curioso stop per il fisioterapista del Sassuolo

Aprile 21, 2026
scritto daRedazione

Dopo la 33ª giornata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo, che ha inflitto tre squalifiche a calciatori per una giornata e ha multato due club per il comportamento dei propri tifosi. Ma c’è anche una decisione davvero singolare, che riguarda un membro dello staff: il fisioterapista del Sassuolo, Luca Nicola Traggiai, è stato squalificato per un episodio che ha sorpreso tutti.

Tre calciatori fermati per una giornata

Nessuna espulsione, ma tre calciatori sono stati squalificati per una giornata dopo aver ricevuto un’ammonizione che li ha fatti entrare in diffida. I tre giocatori coinvolti sono:

  • Tiago Gabriel del Lecce
  • Karlström dell’Udinese
  • Pongracic della Fiorentina

Questi tre difensori non potranno scendere in campo nella prossima giornata di campionato, costringendo i rispettivi allenatori a rivedere le formazioni. Si tratta di un turno che pesa, specialmente per chi si sta giocando la salvezza o la qualificazione a competizioni europee.

Le multe ai club

Oltre alle squalifiche individuali, il giudice sportivo ha comminato due multe a club di Serie A, per comportamenti scorretti dei tifosi durante le partite.

  • Lecce: multa da 10.000 euro per i suoi tifosi che hanno lanciato nel recinto di gioco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette. Episodi che mettono sempre sotto osservazione il comportamento del pubblico sugli spalti.
  • Napoli: multa da 5.000 euro per aver visto i suoi sostenitori lanciare una lattina in direzione del settore occupato dai tifosi avversari e due bottigliette nel recinto di gioco. Nonostante l’intensità della passione dei tifosi, episodi di questo tipo sono sempre da evitare.

Anche se le cifre non sono altissime, il messaggio è chiaro: la disciplina fuori dal campo è fondamentale per mantenere l’integrità del campionato.

La curiosa squalifica del fisioterapista del Sassuolo

Un episodio davvero curioso riguarda Luca Nicola Traggiai, fisioterapista del Sassuolo, che è stato squalificato per una giornata. La motivazione? Al 48° del secondo tempo della partita contro il Como, Traggiai ha contestato platealmente una decisione dell’arbitro, un comportamento che il giudice sportivo ha giudicato inappropriato. Una squalifica piuttosto rara, visto che di solito le sanzioni riguardano i calciatori, ma che dimostra come anche i membri dello staff possano essere chiamati a rispondere per comportamenti non conformi.

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