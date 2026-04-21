Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Harrison illude, Tiago Gabriel risponde

Si chiude con un pareggio la 33ª giornata di Serie A: al Via del Mare, Lecce e Fiorentina fanno 1-1 al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. A sbloccarla è Harrison alla mezz’ora, ma nella ripresa Tiago Gabriel ristabilisce l’equilibrio, regalando ai salentini un punto prezioso e di speranza nella corsa salvezza.

La partita si accende dopo un avvio complicato per la Fiorentina, costretta a rinunciare a Gosens già al 10’ per infortunio. Il Lecce prova ad approfittarne e al 18’ sfiora il vantaggio con Cheddira, fermato da un provvidenziale intervento sulla linea di Fagioli. La risposta viola arriva poco prima della mezz’ora: Mandragora impegna Falcone, che nulla può però sul successivo sinistro a giro di Harrison, abile a trovare l’angolo e firmare il suo primo gol in maglia viola.

La squadra di Vanoli sembra avere il controllo, ma non riesce a chiudere i conti. Piccoli spreca una buona occasione con Piccoli per il raddoppio e lascia così il match in bilico. Nella ripresa il Lecce cresce di intensità e, dopo un intervento decisivo di De Gea su Banda, trova il pareggio al 71’: sugli sviluppi del corner, è Tiago Gabriel a svettare di testa e battere il portiere spagnolo.

Nel finale i giallorossi spingono alla ricerca della vittoria, sospinti dal pubblico del Via del Mare, ma la Fiorentina resiste e porta a casa un punto che allunga la striscia positiva. Il Lecce interrompe invece un digiuno di gol che durava da oltre tre partite e torna a muovere la classifica.

Il pareggio lascia però invariati gli equilibri nelle zone basse: i salentini restano terzultimi a quota 28, mentre la Fiorentina sale a 36 punti, mantenendo un margine di sicurezza sulla zona calda. Un risultato che accontenta più i padroni di casa, per la reazione mostrata, che una Viola ancora alla ricerca del definitivo salto di qualità.

IL TABELLINO

LECCE-FIORENTINA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5 (84’ Ndaba sv); Coulibaly 5,5, Ngom 6 (57’ Gandelman 6,5), Ramadani 6,5; Pierotti 5,5, Cheddira 5 (57’ Stulic 6), Ndri 5,5 (57’ Banda 6,5). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Fofana, Kovac, Helgason, Sala, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Pongracic 6, Ranieri 6,5, Gosens sv (11’ Balbo 5,5); Fagioli 6 (80’ Fabbian sv); Harrison 7 (80’ Fazzini sv), Ndour 5,5 (80’ Brescianini sv), Mandragora 6, Gudmundsson 5,5 (60’ Solomon 5); Piccoli 5,5. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Puzzoli. Allenatore: Vanoli

Arbitro: Maresca

Marcatori: 30’ Harrison (F), 71’ Tiago Gabriel (L)

Ammoniti: Pierotti (L), Tiago Gabriel (L), De Gea (F), Fazzini (F), Solomon (F)