Fiorentina, Vanoli si tiene stretto il pari: “Salvezza vicina, ma serve più qualità”

Il pareggio per 1-1 sul campo del Lecce avvicina la Fiorentina all’obiettivo salvezza, ma non soddisfa pienamente il tecnico viola Vanoli, che nel post-partita analizza con lucidità pregi e difetti della prestazione dei suoi.

“Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici e non siamo riusciti a sviluppare le situazioni di gioco. È qualcosa che sta succedendo spesso e su cui dobbiamo lavorare”, ha dichiarato l’allenatore, evidenziando una difficoltà ormai ricorrente nella manovra della squadra.

Nonostante questo, Vanoli ha voluto riconoscere l’atteggiamento del gruppo: “L’impegno è ottimo, i ragazzi stanno dando tutto. La Fiorentina viene prima di tutto e dobbiamo valorizzare le nostre caratteristiche”. Un messaggio chiaro, che richiama all’unità e alla responsabilità collettiva in un momento delicato della stagione.

Il punto conquistato al Via del Mare ha comunque un peso specifico importante in chiave classifica. “Abbiamo una rosa corta, ma dobbiamo portare avanti questo progetto fino in fondo. Non guardo indietro, penso solo ad andare avanti, cercando continuità e crescita”, ha aggiunto Vanoli, evitando ogni tipo di calcolo ma lasciando intendere che la strada intrapresa è quella giusta.

La Fiorentina allunga così la propria striscia di risultati utili e mantiene un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. Resta però la necessità di alzare il livello del gioco, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della partita, per chiudere definitivamente i conti e guardare al finale di stagione con maggiore serenità.