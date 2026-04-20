Presidenza FIGC , De Laurentiis ‘assist’ a Malagò

Aurelio De Laurentiis rilancia il dibattito sulla futura guida della FIGC e lo fa con una presa di posizione netta: per il presidente del Napoli, il profilo giusto è quello di Giovanni Malagò. A margine dell’assemblea della Lega Serie A a Milano, il patron azzurro ha spiegato di aver già sollecitato l’ex numero uno del CONI a farsi avanti, ritenendolo l’uomo più adatto per avviare un cambiamento concreto nel calcio italiano.

Nel suo intervento, De Laurentiis ha insistito sulla necessità di affidare ruoli chiave a figure con esperienza imprenditoriale, capaci di coniugare visione e gestione. Un riferimento diretto a Malagò, apprezzato per il suo percorso professionale e per le competenze maturate fuori e dentro lo sport. Anche con una battuta sulla sua fede calcistica, il messaggio resta chiaro: serve una leadership forte e competente.

Il presidente del Napoli ha poi allargato il discorso a una critica più generale al sistema, ritenuto poco incline al rinnovamento e ancora troppo legato a logiche di potere. Secondo De Laurentiis, il calcio italiano paga anni di immobilismo e scelte miopi, mentre il contesto internazionale evolve rapidamente.

Spazio anche a Giancarlo Abete, verso cui De Laurentiis ha espresso stima personale, pur escludendolo dal novero dei candidati ideali per guidare la federazione. Un’opinione che contribuisce ad accendere il confronto in vista delle prossime mosse per il vertice della FIGC, in un clima che si preannuncia sempre più acceso.