Lukaku ritorna Napoli ,poi riparte per il Belgio

Romelu Lukaku torna a Napoli dopo un mese di assenza e prova a ricucire il rapporto con il club.

L’attaccante belga, fermo dallo scorso 20 marzo (panchina a Cagliari), si era allenato a Bruxelles con un preparatore personale, senza rientrare subito in Italia nonostante gli accordi con la società.

A Castel Volturno è andato in scena un confronto diretto tra le parti: toni schietti, volontà comune di lasciarsi alle spalle le polemiche e concentrarsi sul finale di stagione. Resta però sul tavolo l’ipotesi di una multa, anche per alcuni atteggiamenti che non sono stati apprezzati dallo staff.

Lukaku ripartirà nelle prossime ore per il Belgio per completare il recupero fisico, in costante contatto con lo staff medico azzurro. Il rientro a Napoli è previsto tra un paio di settimane, con l’obiettivo di tornare a disposizione prima della fine del campionato. Sullo sfondo, il grande traguardo personale: i Mondiali 2026.