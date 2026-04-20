Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A – Juventus- Bologna 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A - Juventus- Bologna 2-0
Lukaku ritorna Napoli ,poi riparte per il Belgio
Tommaso Dati firma la prima tappa del Tour of the Alpstour

Lukaku ritorna Napoli ,poi riparte per il Belgio

Aprile 20, 2026
scritto daRedazione

Romelu Lukaku torna a Napoli dopo un mese di assenza e prova a ricucire il rapporto con il club.

L’attaccante belga, fermo dallo scorso 20 marzo (panchina a Cagliari), si era allenato a Bruxelles con un preparatore personale, senza rientrare subito in Italia nonostante gli accordi con la società.

A Castel Volturno è andato in scena un confronto diretto tra le parti: toni schietti, volontà comune di lasciarsi alle spalle le polemiche e concentrarsi sul finale di stagione. Resta però sul tavolo l’ipotesi di una multa, anche per alcuni atteggiamenti che non sono stati apprezzati dallo staff.

Lukaku ripartirà nelle prossime ore per il Belgio per completare il recupero fisico, in costante contatto con lo staff medico azzurro. Il rientro a Napoli è previsto tra un paio di settimane, con l’obiettivo di tornare a disposizione prima della fine del campionato. Sullo sfondo, il grande traguardo personale: i Mondiali 2026.

Aprile 20, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A - Juventus- Bologna 2-0

Aprile 20, 2026
Articolo successivo

Tommaso Dati firma la prima tappa del Tour of the Alpstour

Aprile 20, 2026

Recommended for You

Bologna, Italiano sincero dopo il ko: “Juve più preparata. Bernardeschi? Errore mio”

Juventus, vittoria e maturità: Spalletti frena l’entusiasmo ma la Champions è vicina

Verona, dura presa di posizione del club: “Condanniamo ogni forma di violenza”

Verona-Milan: Orban protagonista di un episodio violento fuori dallo stadio Bentegodi

Genoa , De Rossi:”Non voglio smettere di emozionarmi per i miei ragazzi”