Bologna, Italiano sincero dopo il ko: “Juve più preparata. Bernardeschi? Errore mio”

Un’analisi lucida e senza alibi quella di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del Bologna contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico rossoblù riconosce i meriti degli avversari e non nasconde le responsabilità per una gara indirizzata fin dai primi minuti.

“La Juve ha preparato la partita nei dettagli, io no”, ha ammesso Italiano nel post gara, sottolineando come l’approccio abbia fatto la differenza. Il gol subito dopo appena 90 secondi ha infatti complicato subito i piani del Bologna: “Il primo gol ha indirizzato la partita. Nella ripresa abbiamo sofferto meno e creato qualcosa in più, ma non è bastato”.

Una reazione c’è stata, soprattutto nel secondo tempo, ma non sufficiente per rimettere in discussione il risultato contro una Juventus solida e concreta.

Tra i temi più delicati anche l’infortunio di Federico Bernardeschi, entrato nel finale e costretto a uscire dopo pochi minuti. Italiano si assume pienamente la responsabilità della scelta: “La colpa è mia, l’ho messo dentro per permettergli di ricevere il tributo del pubblico. Non ci voleva, temo che non lo vedremo più nelle ultime partite”.

Parole che raccontano una serata amara per il Bologna, tra difficoltà in campo e rimpianti per un finale di stagione segnato anche dagli infortuni. Ora l’obiettivo sarà chiudere il campionato nel miglior modo possibile, ritrovando compattezza e continuità nelle ultime giornate.