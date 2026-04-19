Serie A: Il Genoa sbanca 2-1 a Pisa il Grifone conquista la salvezza

Nella 33ª giornata di Serie A il Genoa conquista una vittoria importantissima imponendosi 2-1 in rimonta sul campo del Pisa all’Arena Garibaldi. Un successo che avvicina in modo quasi definitivo l’obiettivo permanenza per la squadra di De Rossi, mentre per i toscani arriva una sconfitta che ha il sapore della retrocessione.
Pisa avanti con Canestrelli, poi la rimonta Genoa
La partita si apre nel segno del Pisa, più aggressivo e subito pericoloso. Al 19’ i padroni di casa trovano il vantaggio: calcio d’angolo battuto da Angori e colpo di testa vincente di Canestrelli, che batte Bijlow per l’1-0.
La squadra di Hjulmand sfiora anche il raddoppio, ma non riesce a concretizzare e lascia spazio alla reazione del Genoa. Al 41’ arriva il pareggio rossoblù: ottima combinazione offensiva, con Baldanzi protagonista dell’azione e assist per Ekhator, che firma l’1-1 prima dell’intervallo.
Colombo decisivo nella ripresa
Nella seconda frazione il Genoa completa la rimonta. Al 55’ un fallo di mano di Calabresi porta al calcio di rigore trasformato da Colombo, che calcia sotto l’incrocio e firma il definitivo 2-1.
Il Pisa prova a reagire con Aebischer, ma trova la risposta attenta di Bijlow. Nel finale il Genoa sfiora anche il terzo gol, mentre i padroni di casa non riescono a trovare il pareggio.
Classifica e conseguenze
Con questo successo il Genoa sale a 39 punti, agganciando il Parma e portandosi a +11 sulla Cremonese (in attesa delle altre gare), mettendo di fatto al sicuro la permanenza in Serie A.
Situazione opposta per il Pisa, che resta ultimo con 18 punti e vede ormai sempre più concreta la retrocessione in Serie B dopo una sola stagione nel massimo campionato.
Una partita che conferma il momento opposto delle due squadre: il Genoa in crescita e vicino all’obiettivo, il Pisa invece sempre più in difficoltà e con il destino ormai segnato.
IL TABELLINO
PISA-GENOA 1-2
Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5 (16′ st Vural 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Touré 5,5 (25′ st Piccinini 6), Loyola 5(11′ st Meister 5,5), Aebischer 5,5, Akinsanmiro 5,5 (16′ st Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5,5, Tramoni 5,5 (25′ st Durosinmi 6). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All.: Hjulmand 5,5
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigård 5,5, Vasquez 6; Martin 6, Amorim 6 (33′ st Vitinha 6), Masini 6,5, Sabelli 6 (42′ st Otoa sv); Baldanzi 7 (21′ st Messias 6), Ekhator 7,5 (20′ st Onana 6); Colombo 7,5 (34′ st Ekuban 6). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. All.: De Rossi 7
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 19′ Canestrelli (P), 41′ Ekhator (G), 10′ st rig. Colombo (G)
Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G), Aebischer (P), Caracciolo (P)