Mila, Allgeri:” non ho ricevuito nessuna telefonata dalla FIGC , ora penso solo al Milan”

La partita di ogi era compiicata venivamo da due sconfitte consecutive,l’obiettivo era importante e giocare a Verona è sempre complicato. Certo che bisogna fare mmegli tecnicamnte , ma importante era portare a casa i tre punti”. Così Massimiliano Allegri ai microfoni Dazn dopo la sofferta vittoria d (1-0) , contro il Verona.

“Potevamo attaccare meglio la profondità , la cosa più importante è stata la partecipazione di tutti nella fase di non possesso, la squadra voleva prtare a casa questa vittoria vista l’importanza della gara , poi il gioco va oltre ogni logica”.

“Gabbia ha fatto una buona partita , c’è stata l’applicazione di tutti . Bisognan aver più attenzione negli ultimi minuti , Bartesaghi ha commesso un errore negli ultimi minuti, dve ancora abituarsi a questi tipi di match”.

“Fino a questo momeneto quì nessuna telefonata dalla Federazione Italiana Calcio, ora penso al Milan ho un contratto con il club. Ritornando alla gara tutti i giocatori sono importanti , dobbiamo arrivare a raggiungere un’obiettivo importante”