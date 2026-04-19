Un MIlna cinico batte ilVerona 1-0. Decide Rabiot

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Serie A, finale tempo: Verona – Milan 0-1 , 41′ pt Rabiot Leggi ora
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Aprile 19, 2026
scritto daRedazione

Vittoria pesante del Milan in ottica Champions League:: 1-0 al Bentegodi contro il Hellas Verona e secondo posto consolidato in questa 33ª giornata di Serie A.

Il match si decide al 41’: Adrien Rabiot sfrutta l’assist di Rafael Leão e batte Lorenzo Montipò. Nel finale, annullato il possibile 2-0 a Matteo Gabbia per fuorigioco di Santiago Giménez. Il Milan si salva grazie a Gabbia che anticipa all’ultimo m,eneto Orban. nel finale , Saelemakers , calcia sulla line asalva Valentini.

In classifica, il AC Milan sale a 66 punti, agganciando il Napoli e soprattutto allungando a +8 su Como e Roma: un margine che rende la qualificazione alla Champions sempre più concreta.

Situazione opposta per il Verona: fermo a 18 punti, resta invischiato in fondo alla classifica e la retrocessione è ormai davvero vicina.

TABELLINO VERONA-MILAN

Marcatori: 41′ Rabiot

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyekoge (21′ Lirola), Akpa Akpro (64′ Al Musrati), Gagliardini, Bradaric (46′ Vermesan); Belghali, Bernede; Orban. All. Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (63′ Saelemaekers), Fofana (63′ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (80′ Nkunku), Leao (63′ Gimenez). All. Allegri.

Marcatori: 41′ Rabiot

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Al Musrati (V)

Aprile 19, 2026
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