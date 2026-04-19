Un MIlna cinico batte ilVerona 1-0. Decide Rabiot

Vittoria pesante del Milan in ottica Champions League:: 1-0 al Bentegodi contro il Hellas Verona e secondo posto consolidato in questa 33ª giornata di Serie A.
Il match si decide al 41’: Adrien Rabiot sfrutta l’assist di Rafael Leão e batte Lorenzo Montipò. Nel finale, annullato il possibile 2-0 a Matteo Gabbia per fuorigioco di Santiago Giménez. Il Milan si salva grazie a Gabbia che anticipa all’ultimo m,eneto Orban. nel finale , Saelemakers , calcia sulla line asalva Valentini.
In classifica, il AC Milan sale a 66 punti, agganciando il Napoli e soprattutto allungando a +8 su Como e Roma: un margine che rende la qualificazione alla Champions sempre più concreta.
Situazione opposta per il Verona: fermo a 18 punti, resta invischiato in fondo alla classifica e la retrocessione è ormai davvero vicina.
TABELLINO VERONA-MILAN
Marcatori: 41′ Rabiot
VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyekoge (21′ Lirola), Akpa Akpro (64′ Al Musrati), Gagliardini, Bradaric (46′ Vermesan); Belghali, Bernede; Orban. All. Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (63′ Saelemaekers), Fofana (63′ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (80′ Nkunku), Leao (63′ Gimenez). All. Allegri.
Marcatori: 41′ Rabiot
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: Akpa Akpro (V), Al Musrati (V)