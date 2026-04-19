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Milan Igle Tare:”Allgeri ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto lungo”
Serie A, finale tempo: Verona - Milan 0-1 , 41' pt Rabiot

Milan Igle Tare:”Allgeri ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto lungo”

Aprile 19, 2026
scritto daRedazione

Le parole di Igli Tare ai microfoni Dazn prima di Verona–Milan sono piuttosto chiare: il club, almeno pubblicamente, non mette in discussione Massimiliano Allegri.

Quando dice “non c’è niente da discutere” e sottolinea che Allegri ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto lungo, il messaggio è soprattutto di stabilità. In più, il riferimento al fatto che all’allenatore piaccia “programmare” e costruire un progetto rafforza l’idea che la società voglia continuare su questa linea, almeno nel breve periodo.

Detto questo, nel calcio queste dichiarazioni vanno sempre lette anche in chiave “politica”: servono a proteggere l’ambiente prima di una partita importante e a evitare tensioni mediatiche. Non è detto che chiudano definitivamente ogni discussione sul futuro, ma indicano che al momento il Milan non ha intenzione di cambiare guida tecnica.

Se vuoi, posso spiegarti perché il nome di Allegri è così discusso in questa fase o quali alternative vengono accostate al Milan 👇

Aprile 19, 2026
scritto daRedazione
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