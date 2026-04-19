Cremonese-Torino 0-0: Giampaolo commenta il pareggio e il gol annullato a Baschirotto

La Cremonese di Marco Giampaolo non riesce a conquistare i tre punti contro il Torino, ma il pareggio casalingo contro i granata lascia comunque qualche rammarico per l’allenatore, soprattutto a causa di un gol annullato a Baschirotto nella ripresa. Il tecnico grigiorosso ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Dazn, alimentando qualche dubbio sulla decisione dell’arbitro di revocare la rete.

Il gol annullato: “Una ‘autopsia’ sulla situazione”

“Ho qualche dubbio sul fatto che il gol sia stato annullato”, ha dichiarato Giampaolo, visibilmente contrariato. “Mi pare più un’’autopsia’ alla situazione di gioco, non so se sia stato un errore o meno, ma è chiaro che questi dettagli possono determinare l’esito di un campionato.” La rete annullata a Baschirotto, infatti, ha lasciato il tecnico con l’amaro in bocca, consapevole che ogni occasione possa essere decisiva in un campionato così combattuto e incerto, specialmente per una squadra che lotta per la salvezza.

La partita: tra difficoltà iniziali e reazione nella ripresa

Guardando alla partita, Giampaolo ha diviso la sua analisi in due fasi: un avvio difficile e una ripresa in cui la sua squadra ha mostrato una reazione di carattere. “Devo essere d’aiuto alla squadra e fare un’analisi realistica”, ha dichiarato l’allenatore. “Nella prima parte di gara abbiamo avuto molte difficoltà, soprattutto contro la freschezza e la vivacità dell’avversario. Noi, invece, avevamo qualche tensione di troppo, e questo ha pesato anche a livello mentale e psicologico.”

Nonostante le difficoltà iniziali, Giampaolo ha riconosciuto la crescita della squadra nel corso del match. “La squadra ci ha provato, ha lottato fino all’ultimo, e ha mostrato una certa determinazione, crescendo durante la partita”, ha sottolineato il tecnico. “Ci è mancato qualcosina, ma andiamo avanti. Il campionato non è finito, e nulla è perduto. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare.”

Il cambiamento alla ripresa: l’intervento decisivo di Giampaolo

Nel secondo tempo, Giampaolo ha deciso di intervenire pesantemente per cercare di dare una scossa alla sua squadra. “All’intervallo mi sono arrabbiato tantissimo”, ha ammesso l’allenatore. “Abbiamo iniziato la seconda parte di gara con più coraggio, senza paura. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra ha reagito e ha cercato di mettere sotto pressione l’avversario.”

Questa reazione, purtroppo, non è bastata per concretizzare le occasioni create e portare a casa i tre punti, ma Giampaolo è stato comunque soddisfatto della volontà dimostrata dalla sua squadra.

Conclusioni: “Il campionato non è finito”

Il pareggio contro il Torino lascia la Cremonese in una situazione di incertezza, ma Marco Giampaolo ha saputo trovare le parole giuste per motivare i suoi. “Non dobbiamo abbatterci”, ha detto. “Il campionato non è finito, ci sono ancora molte partite da giocare, e ogni punto sarà fondamentale. La squadra deve continuare a lottare, imparando dagli errori e cercando di correggere ciò che non va.”

Con la speranza di un finale di stagione in crescendo, la Cremonese si prepara ad affrontare il prossimo incontro in traferta allo stadio ‘Maradona’ contro il Napoli consapevole che la salvezza dipenderà dalla capacità di mantenere la concentrazione e di capitalizzare ogni opportunità.