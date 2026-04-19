Torino salvo con anticipo, D’Aversa riflette: “Prestazione sotto le aspettative, ma salvi con merito”

Il Torino si garantisce matematicamente la salvezza in Serie A con il pareggio a reti inviolate contro la Cremonese allo Stadio Zini. Un punto che consente ai granata di raggiungere quota 40 punti, un traguardo che, a giudicare dalle difficoltà affrontate nella stagione, assume un grande valore. Tuttavia, nonostante l’obiettivo salvezza raggiunto con largo anticipo, il tecnico Roberto D’Aversa non nasconde un certo disappunto per la prestazione della sua squadra, ritenendo che la gara non abbia rispettato le aspettative.

D’Aversa: “Non siamo stati abbastanza puliti tecnicamente”

Al termine della partita, D’Aversa si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare la gara e il risultato. “Il piano gara era diverso, ma dobbiamo ragionare sugli aspetti positivi. Abbiamo fatto una buona gara fuori casa e la cosa importante è che siamo salvi con largo anticipo, avendo raggiunto i 40 punti”, ha dichiarato il tecnico. Nonostante la tranquillità legata al raggiungimento dell’obiettivo stagionale, D’Aversa non è stato del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini: “Non siamo stati abbastanza puliti dal punto di vista tecnico. Abbiamo commesso troppi errori, in particolare con Vlasic e Simeone, che hanno avuto difficoltà a esprimere il loro meglio”, ha proseguito.

La giornata calda e il clima torrido, poi, sono stati altri fattori che D’Aversa ha indicato come influenti sul rendimento della squadra: “Abbiamo patito anche la temperatura. La condizione fisica non era delle migliori, e la stanchezza ha inciso sulla lucidità in campo”, ha aggiunto il mister.

Un punto che vale la salvezza: 40 punti con largo anticipo

Nonostante la prestazione non perfetta, il punto conquistato a Cremona è sufficiente per mettere in archivio un obiettivo fondamentale. Con 40 punti in classifica, il Torino si è messo alle spalle qualsiasi paura di retrocessione, un risultato che, visti i periodi di difficoltà durante la stagione, non era affatto scontato. Il tecnico granata ha comunque espresso soddisfazione per aver raggiunto la salvezza in anticipo, un traguardo che consente alla squadra di affrontare con maggiore serenità il finale di campionato.

Le critiche di D’Aversa e lo sguardo al futuro

Nel post-partita, il tecnico ha avuto modo di esprimere anche alcune critiche costruttive nei confronti della sua squadra. Nonostante la conquista della salvezza, il lavoro di D’Aversa non si ferma qui. “Dobbiamo migliorare sotto il profilo tecnico. Non siamo riusciti a concretizzare le opportunità e a mantenere il controllo del gioco come avremmo voluto”, ha concluso il mister, indicando la necessità di un miglioramento nell’ultimo tratto della stagione.