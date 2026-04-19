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Serie A Cremonese – Torino 0-0
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Serie A Cremonese – Torino 0-0

Aprile 19, 2026
scritto daRedazione

La Cremonese con orgoglio e tenacia le prova tutte peraggiudicarsi il match contro il Torino , in onda alle ore 12,30 33a giornata Sewrie A. Alla fine finisce 0-0, con qualche recriminazionione dei girgiorossi nisce senza rPiù Cremoense che Toto . I padroni di casa ci hanno provato di più : Bonazzoli, il suo tiro a giro deviato da Palerari . I grigiorossi hanno tentnto in tutti i modi e sono andati in gol con Baschitorro da calcio d’ngolo , dopo il controllo al Var Fabbri ha annullatoper il fallo su Palerari . La Cremonese resta in lotta alla piena salvezza e rischia anche di subire il gol beffa di Kulenovic nel recupero.

LA PARTITA

IL TABELLINO
CREMONESE-TORINO 0-0
Cremonese (4-2-3-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (dal 38′ st Barbieri), Pezzella; Grassi (Payero dal 27 st), Bondo; Floriani Mussolini (Zerbin dal 15′ st), Bonazzoli, Vandeputte (dal 15′ st Okereke); Sanabria (dal 15′ st Djuric). All. Giampaolo.
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (Marianucci dal 23′ st), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (Biraghi dal 31′ st); Vlasic (Anjorin dal 31′ st); Simeone (Njie dal 23′ st e Kulenovic dal 45′), Adams. All. D’Aversa.
Marcatori:
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Coco (T.), Ebosse (T.), Njie (T.)

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