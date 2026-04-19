Napoli da quattro stagioni soffre il mal da ‘Lazio’ nei match casalinghi

( di Rosario Murro) – Serie A: La Lazio fa l’ennesimo colpo al Maradona, Napoli ancora una volta ko

La Lazio si conferma una delle squadre più insidiose per il Napoli al Maradona. Nel corso delle ultime quattro stagioni, infatti, la formazione capitolina ha messo in difficoltà i partenopei, riuscendo a portare a casa ben quattro vittorie consecutive in terra napoletana. Un dato che suona come una vera e propria maledizione per la squadra dell’attutale allenatore dei partenopei Antonio Conteche non è mai riuscita a fare bottino pieno contro i biancocelesti tra le mura amiche. Prima di Conye non ci sono riusciti: Garcia , Spalletti e Gattuso.

Un incubo che dura da quattro anni

L’ultimo capitolo di questa rivalità è andato in scena ieri quando la Lazio ha trionfato 2-0 in un Maradona tutto esaurito, grazie alle reti messe a asegno da Cancellieri e Basic. Nonostante il Napoli.

I Risultati delle ultime quattro sfide Campionato Serie A allo stadio (San paolo e Maradona)

2025-26 Serie A 18/04/2026 Napoli – Lazio 0-2

2024-25 Serie A 08/12/2024 Napoli – Lazio 0-1

2023-24 Serie A 02/09/2023 Napoli – Lazio 1-2

2022-23 Serie A 03/03/2023 Napoli – Lazio 0-1

Quella contro la Lazio è stata una delle tante delusioni casalinghe per un Napoli che, nonostante la voglia di evitare la sconfitta ha faticato a trovare la chiave per battere la squadra dell’ex Maurizio Sarri , che spesso ha messo in luce un equilibrio tattico che ha messo in crisi la difesa del Napoli.

La forza della Lazio e le difficoltà del Napoli

Nellk’ultimo m,atch , Maurizio Sarri ha preparato bene la partita , chiudendo gli spazi ai Partenopei , l ripartendo in veloci contropiedi letali per la difesa azzurra La Lazio è sembrata una squadra in netta rirpesa ,ha mostrato più volte una grande capacità di soffrire e di approfittare dei momenti di difficoltà degli avversari. Il Napoli, d’altra parte, ha pagato per una difesa che non sempre ha risposto con la stessa solidità, e la giornata negativa di alcuni suoi pezzi da 90: De Bruney e Anguissa lasciando troppo spazio a giocatori veloci come Noslin e

Nel campionato 2021-2022, la Lazio ha conquistato una vittoria preziosa per 1-0 al Maradona, grazie a un gol di Felipe Anderson. Un’altra sconfitta amarissima per il Napoli, che non è riuscito a reagire nonostante un buon secondo tempo. Ma è nella stagione 2020-2021 che la Lazio ha dato il colpo più duro, vincendo 2-1 grazie a un gol dal dischetto di Immobile e a un contropiede impeccabile. In quella partita, il Napoli sembrava aver trovato la chiave con il gol di Insigne, ma le difficoltà difensive e una gestione del gioco troppo imprecisa hanno condannato la squadra di Gattuso.

Se c’è una partita che ha segnato davvero un solco tra le due squadre, è senza dubbio la sfida del gennaio 2020, quando la Lazio sconfisse il Napoli 4-1. In quella occasione, Ciro Immobile e i suoi compagni inflissero una sconfitta pesante e umiliante, sfruttando al massimo le amnesie difensive del Napoli. La prestazione della Lazio fu impeccabile, con una solidità difensiva e un attacco letale che lasciò poco spazio per la rimonta dei partenopei.

Il ritorno al successo: possibile o solo un sogno?

La sconfitta di quest’anno lascia molte domande sul fla prestazione del Napoli , soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia ancora più competitiva che vale un posto in Champions league , Ancora cinque partite tutte da vivere nella più totale incertezza.La squadra di Conte è chiamata a dimostrare di saper reagire nelle prossime sfide difficili, imparando a superare squadre con un gioco ben organizzato che ha sempre dimostrato. Il problema principale sembra essere la continuità del gioco: il Napoli, infatti, alterna ottime prestazioni a momenti di blackout che sono stati fatali contro avversari alla poirtata degli azzurri , ieri come la Lazio.

Per il Napoli, le prossime sfide casalinghe potrebbero essere decisive. La consapevolezza di non poter più permettersi passi falsi al Maradona potrebbe spingere i partenopei a trovare una maggiore solidità difensiva e una reattività offensiva ma le difficoltà contro la Lazio hanno minato la certezza che si trattasse di una vera e propria “fortezza inviolabile”.

Il Napoli dovrà affrontare con determinazione le prossime sfide, cercando di trovare una soluzione alle difficoltà evidenziate contro la Lazio , Se il Napoli riuscirà a superare questo “tabù”, il cammino verso la conquista di un posto in Champions League diventa una certezza.

Ecco il calendario delle partrite che vedrà impegnato il Napoli punti in classifica 63.

24-4 NAPOLI – CREMONESE

2-5- COMO – NAPOLI

10-5 NAPOLI – BOLOGNA

17-5 PISA -NAPOLI

24-5 NAPOLI -UDINESE