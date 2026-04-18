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Serie A , finale: Napoli-Lazio 0-2, Cancellieiri 5′, Basic 75′ Leggi ora
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Napoli, Spinazzola: " si è spenta la fiammella"
Lazio , Sarri:”ai ragazzi ho detto che bisogna giocare con grinta tutte partite”

Lazio , Sarri:”ai ragazzi ho detto che bisogna giocare con grinta tutte partite”

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione

Ai microfoni Dazn , dopo la convivnente vittoria della laizo 2-0 contro il Napoli , il tecnicio bianocleste Maurizio Sarri.

“Questa squadra ha sbagliato la partita di Fienze. Ai ragazzi ho detto sempre che bisogna giocare tutte le partite con grinta. Oggi abbiamo giocato una partita convicente”

“La stagione è stata pesante , abbiamo vinto due partite con il Milna , con la Juventus , qualche soddisfazione c’è , anche qualche miglioramento della squadra”

“L’adattamento è quello che ho trovato con i miei giocatori. Cerco di non metterli a disagio ognuno con le prporie corse”

“Quando uscivo ho rivisto Hamsik , ho avuto dei bei ricordi. Taylor sta facendo bene , nonostate da pochi mesi in Italia”.

“Pensando a questa partita , le sclete dei tre in avanti lìhp fatta in settimanan . Cancellieri ha qualità , deve solo migliorare nelle scelte”.

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione
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