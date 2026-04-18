Napoli,Conte: il secondo posto è il primo dei perdenti”

Antonio Conte, tecnicomdel Napoli ai microfoni Dazn prima del match contro la Lazio.

“In questo momento stiamo recuperando Rrhamani e e Di Lorenzo “

“Il modulo dipende esclusivamente in quanto non abbiamo un terzino in rosa, senza Di Lorenzo diventa difficile. Questo mosulo ci ha consentito di continuare a fare punti andare a cambiare totalmente delle situazioni diventa difficile. L’ìinfortunio di Di Lorenzo? Purtroppo non abbiamo sostituti , anche lui è prossimo al rientro , vediamo anche per Neres e Vergara euando possiamo rivederli in campo”.

“IL discorso del secondo posto? E’ il primo dei perdenti !Secondo, terzo ., quarto cambia poco , se poi ti qualifichi inChampions, oggi siamo a meno 12 punti dall’Inter , avete visto la partita di Parma? Cerchiamo di guardae avanti , dietro po può succedere di tutto, ripeto il secondo posto è il primo dei perdenti , però c’è la Champions League”.